Le Léman Express réduit drastiquement son offre

Le Léman Express manque de conducteurs en ces temps d'épidémie. La faute aux congés maladie et à la fermeture des écoles. Le réseau régional transfrontalier a annoncé mardi soir un ajustement à la baisse de ses prestations et cela de façon graduée.

Mercredi, la cadence des trains sera abaissée à la demi.heure sur le tronçon principal qui va de Coppet à Annemasse. Un service qui ne sera assuré que de 6h à 22h. Plus tôt et plus tard, les trains se cantonneront au sol suisse, avec Chêne-Bourg pour terminus. Les Regio Express, circulant selon l'horaire, ne desserviront pas non plus Annemasse tôt le matin et en soirée.

En Haute-Savoie, la ligne 1 (Coppet-Evian) ne sera assurée en direct que de 8h à 17h. Les lignes L2 (Annecy) et L3 (Saint-Gervais) sont remplacées par un service de bus qui reste à mettre en place. Sur la Rive droite du Rhône, La Plaine et Bellegarde doivent être desservies normalement.

Cette desserte de la Rive droite sera réduite dès jeudi selon des modalités qui seront détaillées mercredi soir. Dès jeudi, les lignes du tronçon principal se cantonneront au territoire suisse, ne desservant plus Annemasse qu'on pourra toujours gagner avec le Regio Express mais seulement de 6h à 22h. Pour le reste, il faudra compter sur le tram 17. Les dessertes directes pour Evian, Annecy et Saint-Gervais sont supprimées.