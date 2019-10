Le tourisme genevois voit l’avenir en vert et en ligne

Le numérique et le durable. Ces enjeux du secteur économique global sont aussi ceux de Genève Tourisme. L’institution organisait mercredi une Journée du tourisme genevois, plus d’un an après les états généraux de la branche. L’occasion pour la fondation d’ancrer ses nouvelles orientations stratégiques, plus tournées vers le digital et le monde local, entre autres.

«Nous voulons fédérer les acteurs de la branche pour une destination forte et offrir à Genève la fréquentation qualitative dont elle a besoin», a déclaré en préambule Sophie Dubuis, présidente de Genève Tourisme. Des chefs de département se sont ensuite succédé pour présenter les réorganisations internes.

Un sésame qui se vend bien

L’occasion toute trouvée pour partager quelques succès, comme l’augmentation de 16% en un an des ventes du Geneva Pass (un sésame qui donne accès à de nombreuses activités gratuites ou à prix réduit), après une campagne ciblée sur ce produit. Ainsi, 11 000 cartes se sont écoulées l’an passé.

Un panel en matinée était consacré à la transformation digitale. «Dans l’univers numérique, un bon produit constitue la base de la réussite, et à Genève nous sommes bien placés côté produit, a estimé André Hefti, directeur marketing de Suisse Tourisme. Il est crucial de s’approprier les bonnes plateformes et les bonnes technologies au bon moment.» Dans le même esprit, il vante la publicité programmatique: «Adresser le bon message au bon consommateur au bon moment.» L’homme a aussi évoqué les subtilités d’outils comme l’intelligence artificielle ou la réalité augmentée.

Sur ce même thème, une cadre au sein de la société Adara, spécialisée dans les outils numériques, a encouragé les acteurs du tourisme genevois réunis devant elle: «Vous avez une stratégie claire et vous savez quels sont vos avantages comparatifs sur le marché, a noté Sara Pastor. Félicitations, car ce n’est pas si courant.» Pour elle, le défi consiste à «nager dans une mer de destinations similaires». En effet, le nouveau directeur de Genève Tourisme, Adrien Genier, a insisté sur le besoin de Genève de se différencier de Lucerne et Zurich, qui sont elles aussi des destinations urbaines au bord d’un lac. «On a besoin de plus de storytelling autour de la haute horlogerie et d’autres thèmes, comme la Genève internationale ou la science avec le CERN. On peut créer un pèlerinage des geeks jusqu’au lieu où a été créé le web.»

Sara Pastor a aussi mis certains paradoxes en relief: «Parfois, un blogueur avec peu de followers mais de très bonne qualité aura un impact plus important qu’un influenceur très suivi.»

C’est l’exploitation du Big Data que sa consœur Imai Jen-La Plante, spécialiste des données pour Présence Suisse, a pour sa part mise en avant. En mentionnant notamment des outils qui aident à mesurer le gâchis de nourriture pour les hôtels et les restaurants.

Une destination plus verte?

La journée s’est terminée sur le thème du tourisme durable. «La taxe sur les billets d’avion est passée, mais cela ne va pas changer les habitudes pour autant selon les sondages, a relevé Adrien Genier. Il reste une multitude d’options pour répondre à ces préoccupations.»

Une conférence assez passionnante a été donnée par Guy Bigwood, directeur du Global Destination Sustainability Index (GDSI). Il s’agit d’un programme qui permet de comparer et d’améliorer le développement durable mis en œuvre dans une cinquantaine de villes qui y ont adhéré. Genève se classe à la 26e position, avec un score de 53% selon le GDSI, quand la moyenne totale est à 61%.

Nous avons demandé à ce spécialiste ce qu’il pense des efforts entrepris par Genève depuis son adhésion au GDSI, en 2016. «Jusqu’à maintenant, les autorités locales ont fait un bon travail, mais le secteur touristique avait encore une carte à jouer, analyse-t-il. Il y a encore un an, il n’y avait aucune stratégie pour le développement touristique durable. Aujourd’hui il y a une équipe consacrée à ce sujet qui y travaille. Ça change déjà complètement la donne.»