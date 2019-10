Le réseau TPG s'apprête à connaître un big-bang

Des habitudes vont devoir changer à Genève et dans sa région. Avec le nouvel horaire de transports publics, qui entrera en force comme dans toute l'Europe le 15 décembre, l'agglomération genevoise va «rentrer dans une nouvelle ère pour sa mobilité», selon Serge Dal Busco. Le conseiller d'État chargé des Infrastructures a présenté jeudi, avec la direction des Transports publics genevois (TPG), les principales modifications attendues.

Le 31 octobre 1958, la ligne 12 se voyait amputée de son tronçon entre Moillesulaz et Annemasse, dernier vestige transfrontalier d'un réseau de tram largement binational durant la première moitié du XXe siècle. Reliant le parc annemassien de Montessuit à la gare CFF de Lancy-Pont-Rouge en empruntant notamment des tronçons communs avec les lignes 12 et 15, une ligne portant le numéro 17 franchira à nouveau la frontière dès décembre, une première en six décennies.

Ce tram circulera à une cadence de neuf minutes qui se cumulera sur le tracé commun aux fréquences maintenues de la ligne 12 pour qu'on voit passer un convoi toutes les trois minutes dans chaque sens sur l'axe de la route de Chêne. Voilà qui devrait offrir un peu d'espace dans ces véhicules aujourd'hui souvent bondés – un espace qui devrait toutefois être rapidement comblé par les nouveaux besoins en mobilité et par les passagers des trains desservant la nouvelle gare des Eaux-Vives.

Les quatre stations ferroviaires qui vont entrer en service sur la Rive gauche sont appelées à devenir des pôles de transbordement supplémentaires du réseau local de transports publics. Des lignes existantes seront infléchies pour les desservir, d'autres seront même créées et des voyages sont parfois ajoutés tôt le matin afin de pouvoir attraper le premier train. «Un tiers de nos lignes de bus – on en compte une soixantaine – sera directement impacté dans ses horaires et ses tracés», jauge Denis Berdoz, directeur général des TPG. Avec l'introduction de la cadence au quart d'heure des trains régionaux entre Coppet et Lancy-Pont-Rouge, la Rive droite du lac a inauguré l'an dernier cette évolution, qui s'y confirmera et s'étendra aussi au Mandement.

Des exemples? Chambésy sera sillonné par un nouveau bus 59, reliant l'aéroport au Vengeron qui desservira au passage la halte CFF de la commune. Dans le Mandement, la gare de La Plaine attire comme un aimant de nouvelles trajectoires de bus portant les numéros 76 (en provenance de Viry via Soral, laconnex et Cartigny) et 77 (en provenance de Sézegnin, Athenaz et Avully).

Les lignes J et K sont prolongées du Petit-Lancy vers La Praille pour se connecter à la gare de Lancy-Pont-Rouge. Au Bachet, les bus qui permettent de se raccorder au tram permettent désormais aussi de prendre le train. La ligne transfrontalière 62 (ralliant Collonge-sous-Salève) voit sa fréquence augmenter (de 45 à 30 minutes). Aux abords de la gare de Champel, le trolleybus 7 connaît une extension en direction de l'Aubépine, un véhicule sur deux poursuivant au-delà du terminus actuel de l'Hôpital en roulant grâce à ses batteries et en se passant donc de câblages aériens.

Aux Eaux-Vives, les grandes lignes urbaines 1 et 9 délaissent la route de Frontenex pour emprunter le chemin Frank-Thomas ce qui leur permet de s'approcher au plus près de la gare. À Chêne-Bourg, la ligne de campagne C disparaît non sans laisser deux héritiers, les bus 32 (desservant Jussy et Monniaz) et 37 (desservant Lullier et Presinge) qui frôleront la halte ferroviaire, tout comme l'avatar de l'ancien bus B portant désormais le numéro 38, alors qu'une autre branche de cette même ligne, renumérotée 39, reliera Presinge à Vésenaz.

C'est une obligation venue de Berne que de bouleverser la nomenclature. La réglementation helvétique ne tolère plus que des lignes de transport public soient désignées par des lettres, exigeant uniquement des chiffres. Le changement sera progressif. Mais des ruptures ont déjà lieu. Exit le V, place au 50, adieu le Z et vive le 52, tandis que le 55 n'est autre que l'ancien U et que le 70 succède au S. Attention, il y en a d'autres encore. Les dizaines seront attribuées par région. Il n'y a pas de changement pour les lignes urbaines principales.

Les TPG annoncent par ailleurs de nouveaux efforts pour mieux servir leurs clients. Ils ouvriront une nouvelle agence à côté de la gare de Lancy-Pont-Rouge. Leur application pour smartphone va par ailleurs être renouvelée, permettant notamment l'achat de titres de transport par carte de crédit ou la recherche d'itinéraires basée sur la circulation en temps réel des véhicules, et non pas de leurs horaires théoriques si souvent bafoués.

Toutes les nouveautés sont détaillées sur le site des TPG.