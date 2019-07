Le chemin de fer anime la Bourse

Aucune nouvelle importante n’est publiée par « La Tribune», mercredi 23 juillet 1879. C’est l’occasion de se pencher sur la place accordée à la finance. Car, chaque jour, près de la moitié de la une du journal – qui contient quatre pages – est consacrée à la Bourse. Et ce sont les sociétés de chemins de fer qui, à cette époque, animent les marchés. Coûteux, le développement du rail devait en effet s’appuyer sur l’apport de capitaux importants. Sur les 38 obligations publiées dans le quotidien, 18 concernent des sociétés de chemin de fer! Parmi elles, trois compagnies helvétiques – Ouest-Suisse, Suisse-Occidentale et Central-Suisse – ont réalisé de nombreux emprunts. Mais, reflétant l’importance internationale de la place financière genevoise, le journal a aussi choisi de publier l’évolution de titres d’entreprises ferroviaires étrangères. L’investisseur genevois peut ainsi suivre la valeur de compagnies situées en Autriche, mais aussi aux États-Unis, dans les États de l’Ohio, du Tennessee ou de Géorgie, sans omettre la fameuse Central Pacific.

La seconde colonne de cet important espace dévolu à la Bourse concerne les actions. Les sociétés de chemin de fer y sont également en bonne place, tout comme les banques exclusivement liées au développement du rail en Suisse. Les établissements commerciaux y figurent aussi, dont la Banque de Genève et le Comptoir d’Escompte (tous deux disparus depuis). Mais nulle trace, alors, d’UBS ou de Credit Suisse. Et pour cause: la Société de Banque Suisse (ancêtre d’UBS) n’a vu le jour à Bâle qu’en 1872. Quant au Credit Suisse, qui existe depuis 1856, il est alors tout concentré à se développer en Suisse alémanique. L’Association Financière de Genève et l’Omnium Genevois, liés aux banquiers privés genevois, sont aussi traités en Bourse.

Le secteur de l’énergie est également représenté: les Genevois pouvaient se procurer des actions de Gaz de Genève, de l’Industrie Genevoise du Gaz ou encore d’Appareillages pour le Gaz et l’Eau. Genève était considérée comme la première ville de Suisse romande à avoir été éclairée par le gaz.

Quant à la troisième colonne, elle répertorie les cours de change entre le franc et les principales monnaies européennes de l’époque (française, italienne, anglaise, allemande, hollandaise et autrichienne). Enfin, des valeurs de la Bourse de Paris mais aussi de celle de Lyon sont publiées de manière quotidienne, soulignant déjà les liens financiers et économiques entre Genève et la France.