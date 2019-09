La réforme du stationnement divise la Genève économique

«No parking, no business.» L’adage du président de la Nouvelle Organisation des entreprises (NODE), partie en croisade avec le TCS contre la réforme de la réglementation du stationnement, n’emporte pas, ou plus, l’adhésion de toutes les organisations patronales. Les plus fortes d’entre elles ne suivront pas les petits commerçants dans leur volonté de combattre par référendum la révision votée le 12 septembre par une large majorité du Grand Conseil (sans l’UDC ni le MCG). Cette révision assouplit l’obligation de remplacer toute case supprimée dans les rues du cœur de l’agglomération.

Or l’économie genevoise ne semble plus parler de façon unanime du rôle prêté à la voiture pour sa survie. Ce rôle reste majeur aux yeux du président de la NODE, le boulanger Stéphane Oberson. «Toute notre vie économique dépend des transports et la voiture y joue encore un rôle flagrant, juge-t-il. Je l’ai vu moi-même quand des places ont été supprimées à Satigny par le chantier du chauffage à distance: le chiffre d’affaires de ma boulangerie a reculé de 25%.»

Selon lui, la typologie de son organisation, réunissant essentiellement des petits commerçants indépendants, explique cet engagement dans le référendum. «Le commerce genevois vit des temps difficiles avec le franc fort, la proximité de la France et l’essor des achats en ligne», poursuit-il.

Des intérêts divergents

Traditionnel lobby droitier en matière de mobilité, le Groupement transports et économie (GTE) n’a pas caché ses divisions au sujet de la réforme. Tant le TCS que la NODE en sont membres. «Au départ, nous étions vent debout face à cette réforme, aucune concertation n’ayant eu lieu, narre Nicolas Rufener, président par intérim. Le conseiller d’État Serge Dal Busco nous a réunis au sein d’un groupe technique. Moyennant quelques ajustements, une grande partie du GTE est alors tombée d’accord. La réforme débloque des situations, comme à l’avenue Louis-Aubert où les bus paralysent aujourd’hui le trafic à chaque arrêt.»

Celui qui est aussi secrétaire général de la Fédération des métiers du bâtiment relève que des intérêts divergents coexistent dans la Genève économique. «Le commerçant veut beaucoup de tournus sur les places proches de son arcade alors que l’entreprise de construction voudrait stationner à journée faite face à son chantier.» Ajoutez les gérants de parkings souterrains, eux aussi membres du GTE. «La disparition de cases en surface fait leurs choux gras», note Stéphane Oberson.

Les grandes centrales patronales, elles, ne sont pas près de monter au créneau. À la Chambre de commerce et d’industrie (CCIG), qui représente 2400 entreprises, le référendum ne sera pas soutenu. «La loi attaquée procède d’un compromis, note Vincent Subilia, directeur. Il faut en finir avec la guerre des transports et tenir compte des évolutions de la mobilité. Nous sommes sensibles aux besoins des commerces et restaurants, et avons insisté sur la nécessité absolue de créer davantage de places de courte durée et de livraison. En outre, le périmètre pour la compensation des stationnements sera limité à 500 mètres, comme la CCIG l’avait demandé.»

«Référendum abrupt»

La Fédération des entreprises romandes (FER), 28 000 membres, ne compte pas plus partir en croisade. «Je peine à comprendre le sens de ce référendum abrupt, confie Ivan Slatkine, président. La ville change, les habitudes aussi. Avant de crier au loup, voyons comment les choses évoluent et faisons confiance au magistrat, qui est sensible aux nécessités du transport professionnel.»

Le démocrate-chrétien a l’habitude de vanter les avantages pour l’économie d’une politique progressiste de la mobilité en accompagnement à la mise en service du Léman Express. «Il faut que les routes soient libérées de ceux qui les encombrent inutilement, au préjudice de notre économie», a-t-il plaidé en août, lors de la rentrée des entreprises.

L’économie semble avoir, de son côté, cessé de ne voir son salut que dans le transport motorisé. Directeur de la FER, Blaise Matthey observe une évolution progressive: «Une génération plus sensible à la complémentarité des transports arrive, note-t-il. On voit bien qu’une mobilité de masse doit être traitée par des moyens de masse et que les transports professionnels restent bloqués dans les bouchons, ce qu’ils ne peuvent pas se permettre.» «Serge Dal Busco est convaincant, juge Nicolas Rufener. Mais on peut regretter que le pragmatisme attendu de notre part ne le soit pas de la part de la gauche.» Allusion notamment aux attaques contre le projet de parking Clé de Rive.

Guichet unique créé

L’Office cantonal des transports veut accompagner et conseiller les entreprises dans l’élaboration de plans de mobilité. Le Département des infrastructures a annoncé mardi l’ouverture d’un guichet unique à cette fin. Alors que le Léman Express sera entièrement déployé le 15 décembre, une réduction du trafic allant jusqu’à 12% peut être espérée, libérant sur les routes un espace qui, selon le département, doit bénéficier à ceux qui n’ont pas d’autre choix, comme c’est souvent le cas pour le transport professionnel. «Les entreprises drainent une importante proportion du trafic pendulaire, notamment aux heures de pointe du matin et du soir, relève le département. Elles ont donc un rôle clé à jouer pour accompagner et consolider l’évolution attendue de la mobilité et du trafic, en redéfinissant leur stratégie en matière de prestations proposées à leur personnel.»