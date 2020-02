Le chat sauvage, souffre-douleur du climat

Le chat se rapproche des zones urbanisées

«Adaptable» Le chat sauvage gagne-t-il de nouveaux territoires? Sans doute revenue en Suisse via le Jura dans la première moitié du XXe siècle, l’espèce reste très discrète, mais semble néanmoins bien se porter. Une étude conduite actuellement par la fondation Kora aux abords du lac de Neuchâtel – plus précisément entre le Fanel bernois et le sud de Cudrefin – tend à démontrer que l’Animal suisse de l’année (pour Pro Natura) ne se terre plus uniquement dans les bois. «Disons qu’il a besoin de couverts, mais pas forcément d’une forêt, souligne Léa Maronde, biologiste auprès de cet organisme chargé par la Confédération du suivi des différentes espèces de carnivores. Il est plus «adaptable» qu’on ne le pensait et on voit grâce aux colliers émetteurs qu’on a installé qu’il se déplace de plus en plus dans des zones de campagnes et se rapproche des zones urbanisées.»



Trappes En 2018 et en 2019, le Kora a installé une dizaine de trappes grâce auxquelles dix chats différents (trois mâles et sept femelles) ont pu être capturés, auscultés par un vétérinaires, pucés et dotés d’un collier émetteur. L’appareil (qui tombe tout seul au bout d’une année) permet aux biologistes de suivre les évolutions et le comportement de ces félins.



Valériane Forte des résultats encourageants obtenus en 2018, l’Association Grande Cariçaie (AGC) s’est également mise sur la piste du chat sauvage. «Il fait partie de la liste des espèces prioritaires fixée dans notre plan de gestion de la rive sud du lac de Neuchâtel», explique le biologiste Antoine Gander. De fin octobre à fin janvier, l’AGC a donc disposé dix pièges-photos et une planchette de bois vaporisée de valériane dans des endroits susceptibles d’être empruntés par le chat sauvage.



Felis silvestris silvestris La zone a été divisée en trois secteurs où les appareils ont été posés pour six semaines chaque fois. Si l’objectif a le plus souvent été déclenché par le passage de renards, de chevreuils ou de promeneurs plus ou moins vêtus –, il a immortalisé à une trentaine de reprises felis silvestris silvestris. «Aucune image ne montre deux chats en même temps, mais nous ne pouvons pour le moment pas dire combien d’individus différents nous avons photographiés», souligne Antoine Gander. Les images vont être transmises aux spécialistes du Kora, qui tentera de déterminer ce nombre. Ils se baseront pour cela sur la forme et la longueur des rayures noires qui parcourent sa robe fauve et sur le nombre, l’épaisseur et l’espacement des anneaux – noirs aussi – qui cerclent sa queue. «Nous pouvons quoi qu’il en soit constaté qu’il se balade aussi bien dans nos forêts riveraines que dans les forêts de pente qui les jouxtent.»

F.RA.