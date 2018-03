La société électrique vire son boss

Mercredi soir, le conseil d’administration de la Société Électrique des Forces de l’Aubonne (SEFA) a donné son congé avec effet immédiat à son directeur, Philippe Rusconi. L’homme, en place depuis une année et demie seulement, n’a pas commis de faute professionnelle ni piqué dans la caisse. «C’est une question de personnalité, elle ne correspondait pas aux vues managériales de notre entreprise», explique son président, Jean-Marie Surer. Il n’en dira pas plus, si ce n’est que Christian Jan, membre du conseil d’administration et directeur de l’entreprise durant quinze ans, assurera l’intérim jusqu’à ce que l’entreprise trouve un remplaçant. «On espère le trouver d’ici à la fin de l’été», note le président. (TDG)