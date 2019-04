L'ombre de DSK plane sur un procès à Nyon

La débâcle, en 2014, du groupe financier LSK (L pour Thierry Leyne, SK pour Dominique Strauss-Kahn) a fait des dégâts chez FirstCaution SA. Cette société créée en 2009 lui appartenait. Et ces dégâts seraient dus, selon le Ministère public, aux personnes dirigeant jadis cette entreprise spécialisée dans les garanties de loyer.

Désormais recapitalisée et en mains d’un nouveau propriétaire, FirstCaution entend obtenir réparation de la part de quatre anciens dirigeants qu’elle tient pour responsables. Ces personnes répondent depuis lundi devant le Tribunal correctionnel d’abus de confiance, de gestion déloyale et de faux dans les titres. Elles sont accusées d’avoir mis FirstCaution «en position délicate» lorsqu’elles en avaient la charge. Non seulement par leur manière de servir les intérêts du groupe LSK, mais aussi par leur largesse à s’attribuer des gratifications. Elles auraient ainsi causé un préjudice de l’ordre de 3 millions de francs.

Flash-back. Éprouvant le besoin de se relancer après l’affaire du Sofitel, Dominique Strauss-Kahn s’était engagé dans la finance avec plus ou moins de bonheur. La nomination de l’ancien patron du FMI à la présidence du groupe LSK devait être rassurante. Mais le terrain était miné. L’ancien ministre français monte sur le bateau en 2013. Il tient un an. En octobre 2014, il démissionne. Trois jours après, son associé, Thierry Leyne, se jette du 23e étage par la fenêtre de son appartement à Tel-Aviv, entraînant LSK dans sa disparition.

Retour au tribunal de Nyon, où rôde l’ombre de ces deux personnages qui firent les gros titres et d’une époque semble-t-il caractérisée par une gestion plutôt atypique. Il est par exemple reproché à deux des anciens dirigeants de FirstCaution d’avoir signé en 2010 des actes de nantissement par lesquels ils engageaient des avoirs de cette société en faveur d’une autre liée à Thierry Leyne. L’un conteste sa signature, malgré la forte probabilité d’authenticité ressortant d’une expertise. Son coaccusé aussi, mais il ajoute: «Thierry Leyne avait coutume d’utiliser ma signature. Je pense que c’est lui qui a signé.» Ni l’un ni l’autre n’a cependant porté plainte pour usurpation d’identité.

Ces engagements de nantissement ne figuraient pas dans la comptabilité de FirstCaution. Au motif, selon les prévenus, qu’ils n’avaient pas été activés. Le réviseur n’en savait rien. Il aurait pu le découvrir si l’assistante de direction, qui figure parmi les accusés, n’avait «typexé» l’inscription le rappelant sur les documents de la banque où étaient déposés ces gages. Impossible pour autant de savoir sur l’ordre de qui, le patron de FirstCaution supposant que Thierry Leyne l’avait lui-même demandé. L’argent bloqué par ces nantissements a disparu dans la faillite de LSK.

Près d'un demi-million distribué aux cadrse

Des investissements opérés dans des titres d’autres sociétés du groupe et envolés avec lui complètent le tableau. Par ailleurs, la direction de l’époque doit expliquer pourquoi elle a avalisé en 2013 la distribution aux cadres de 400'000 francs d’actions de la société au titre de gratification alors que la compagnie était dans le rouge et se trouvait face à des problèmes de trésorerie.

Au Ministère public, puis au tribunal, de déterminer dans quelle mesure ces comportements sont constitutifs d’infractions pénales nécessitant l’intention pour être retenues. Verdict prochainement. (TDG)