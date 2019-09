L’avion a eu raison du voyage des élus carougeois

Une course d’école au bord du lac. Voilà en quoi consistera la sortie annuelle du Conseil municipal de Carouge l’année prochaine. Fini donc les escapades de trois jours à Lisbonne, Arles ou Gênes. Le président PLR de l’hémicycle, Alain Voiginer, a annoncé qu’il renonçait à organiser ce voyage lors d’un discours prononcé au début du dernier Conseil municipal. À l’origine de ce choix, une nouvelle discorde entre élus au sujet de la destination du voyage et du mode de déplacement. Un sujet qui divise les élus carougeois depuis plusieurs mois.

«À la base, j’avais décidé d’emmener mes collègues à Stockholm pour leur faire découvrir certains projets socialement ou écologiquement novateurs», indique Alain Voignier. Afin d’éviter que certains élus Verts renoncent à participer à ce périple en raison du déplacement en avion (comme ce fut le cas lors du dernier voyage), ce dernier se renseigne sur les possibilités de s’y rendre en train. «En constatant qu’il fallait 36 heures pour arriver à destination, j’ai décidé d’opter pour Marseille.»

Pressions et tensions

Un choix consensuel qui n’a pourtant pas plu à tout le monde. «D’un côté je recevais des pressions de ceux qui voulaient que tout le monde prenne le train, de l’autre on me demandait de ne pas renoncer à mon projet initial en me pliant aux revendications des Verts». Constatant que ce voyage était en train de créer deux camps au sein des élus, le président du bureau a fini par jeter l’éponge, à regret. «Le but initial de ce type de sortie est de passer un bon moment et de renforcer les liens, pas de les rompre. Par ailleurs, je ne voulais pas que ce voyage soit utilisé à des fins politiques par les partis.»

Moratoire refusé

L’affaire aurait pu en rester là si le Conseil municipal n’avait pas eu à traiter, ce même soir, une motion du groupe des Verts demandant d’étudier la mise en place d’un moratoire sur les voyages en avion du Conseil municipal jusqu’en 2030. Un projet vivement critiqué par plusieurs élus issus de tous les bords politiques. Ces derniers ont relevé que, sur le principe, cette proposition devait être acceptée, mais qu’il aurait été souhaitable d’attendre le début de la prochaine législature pour la déposer. «Sur le fond cette résolution est très bonne et montre que les mentalités ont changé. Sur la forme elle est désagréable car elle empêche un président d’organiser son voyage», a déploré le PDC Stéphane Barthassat avant d’attaquer personnellement les élus écologistes sur leurs propres déplacements.

Le PLR Claude Morex a également critiqué le projet: «Vous avez empêché le cinquième président de la législature d’organiser son voyage comme il le souhaitait alors que les quatre autres ont pu le faire.» L’élu a par ailleurs demandé que le montant des jetons de présence des élus soit réévalué suite à l’annonce de l’annulation du voyage (pour rappel, les jetons de présence des élus carougeois sont moins élevés que dans d’autres communes, car une partie du montant est destinée à payer cette sortie annuelle).

Du côté des Verts, Sonja Molinari a défendu la résolution, indiquant qu’elle ne visait pas un président ou une personne en particulier. «Il s’agit d’une vision à long terme. En tant qu’institution politique nous nous devons d’être irréprochables et de nous demander quelle image nous voulons montrer.» La résolution a finalement été refusée par l’hémicycle à 17 voix contre, 11 pour et 2 abstentions.