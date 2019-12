Une justice qui a changé de vitesse

Passer en revue dix ans de vie judiciaire revient à constater d’emblée que la justice genevoise a beaucoup changé. En 2009, le Parquet de Daniel Zappelli est miné par les querelles intestines. Ce magistrat affable, conciliant, très bien réélu en 2008, est critiqué par ses pairs, jugeant qu’il ne tient pas ses troupes et qu’il ne donne pas d’impulsion en vue de l’entrée en vigueur en 2011 du nouveau code national de procédure pénale.

Cette année-là, l’homme jette l’éponge et constate, presque candide, «que la mayonnaise n’a pas pris». Il est remplacé au pied levé par Olivier Jornot, décrit, par l’un de ses collègues du PLR, comme une «main de fer dans un gant de crin». Le nouveau capitaine qui reprend ce bateau ivre lui redonne un cap. Élu haut la main en 2014, il gère avec succès les nouvelles réformes. Brillant, travailleur, il marque les esprits en convoquant, sans y mettre toujours les formes, les policiers qu’il met sous enquête. À l’interne, l’homme est respecté et craint à la fois.

«L’État est condamné à payer le prix de ses errements judiciaires: ce n’est que justice»

En 2016, Olivier Jornot se retrouve lui-même sous le coup d’une enquête du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Le CSM le suspecte d’un flirt appuyé avec une magistrate lors d’une soirée annuelle et parle d’«un manquement disciplinaire», mais passe l’éponge. Malgré la tempête passagère, l’homme ne lâche pas le gouvernail. Pourtant, ces deux dernières années, de nombreux procureurs ont quitté le navire. Dans les couloirs du Palais de justice, on évoque des problèmes de surcharge, des tensions et un management à la dure. Qu’à cela ne tienne, cet automne, Olivier Jornot annonce qu’il brigue un nouveau mandat au printemps. Pour le moment, la mer est calme. Aucune concurrence ne pointe à l’horizon.

L’affaire Maudet

Parmi les faits d’armes d’Olivier Jornot figure bien entendu la retentissante affaire Maudet. Dans un communiqué très détaillé du 30 août 2018, le Ministère public décrit le mensonge du conseiller d’État, qui a caché le caractère officiel de son voyage à Abu Dhabi en novembre 2015. L’ex-bras droit de l’élu PLR, deux hommes d’affaires et un haut fonctionnaire se retrouvent désormais dans le collimateur de la justice. L’enquête suit son cours à un rythme régulier.

Le cas Ramadan

Ce n’est pas le cas de la procédure concernant Tariq Ramadan. L’islamologue, sous le coup d’une plainte déposée en avril 2018 par une Suissesse, n’a toujours pas été entendu par le Parquet. La plaignante, qui affirme avoir été violée dans un hôtel genevois en 2008, s’impatiente. L’inertie apparente dans ce dossier s’explique en partie par le fait que le prévenu, arrêté début 2018 en France, est accusé de faits analogues par plusieurs femmes.

Tabassages gratuits

En août 2018, cinq jeunes clientes d’une boîte de nuit sont agressées en pleine rue. Ce tabassage, hors du commun, soulève un mouvement de solidarité contre les violences faites aux femmes. Une poignée de prévenus français arrêtés après les faits pourraient être renvoyés en jugement l’an prochain dans leur pays. Ces attaques gratuites en pleine rue font écho à celles de deux hommes roués de coups en pleine nuit à Saint-Jean en janvier 2017. Parmi les auteurs figure un individu qui, deux ans plus tard, poignarde à mort un homme dans un parking souterrain des Charmilles.

La mort d’Adeline et de Semhar

Plusieurs grands procès criminels ont défrayé la chronique. Fabrice A., qui a assassiné la sociothérapeute Adeline en septembre 2013, a été condamné en 2017 à une peine de prison à vie assortie à une mesure d’internement ordinaire. Dans un contexte très émotionnel, en octobre 2016, le premier procès avait été interrompu. Les juges avaient été récusés par la Chambre pénale de recours car «ils ont donné toutes les apparences d’un évident parti pris contre le prévenu». Il était également question de récusation en 2017 lors du procès de l’assassinat de la petite Semhar, 12 ans, violée et étranglée en 2012 à Carouge. Durant l’audience, une assesseure s’était assoupie. La défense a demandé alors sa récusation. L’audience a été reportée et une nouvelle juge nommée. Cet automne, le prévenu a été définitivement condamné à 20 ans de prison.

La fin de la BCGE