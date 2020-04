L'ifage se met en mode virtuel

«C’est une première historique pour l’ifage, qui dispose d’un campus virtuel depuis plus de dix ans, mais ne s’était jamais encore lancée dans la classe virtuelle», commente Nicolas Wirth, directeur général de la Fondation pour la formation des adultes à Genève.

L'ifage réagit donc, elle aussi, au confinement en lançant une série de leçons à distance pour répondre aux besoins des habitants de la région. Des étudiants inscrits dans des cours en présentiel peuvent désormais continuer leur formation au sein de classes virtuelles. Des tutorats à distance personnalisés sont proposés dans le cadre de formations professionnelles initiales pour des jeunes et des adultes. L’ifage met aussi en place une nouvelle offre de formation à distance pour les langues.

Une vingtaine de cours

A l’ifage, une vingtaine de cours ont commencé à travers des classes données en direct dans les domaines des langues et des formations du tertiaire. Les participants ont tous été contactés par les responsables de formation de la fondation pour vérifier que cette solution leur convenait.

«L’expérience du virtuel est un apprentissage en soi. Nous travaillons sur une nouvelle offre de formation digitale par l’intermédiaire de notre plateforme ifage smart-académie, souligne Nicolas Wirth. La crise nous a incités à accélérer le processus pour répondre au besoin immédiat de formation de la population et des entreprises genevoises.»

Les avantages du virtuel

Le 9 avril dernier, le Conseil fédéral, de pair avec les milieux professionnels et les partenaires sociaux ont opté pour une solution concertée à l’échelle nationale permettant aux classes terminales d’obtenir leurs CFC ou leur AFP malgré les circonstances particulières. Les premières formations à distance de l’ifage ont ainsi naturellement transposé des classes en présentiel pour permettre aux étudiants de finir le trimestre en cours.

«Nous sommes désormais plusieurs formateurs en ressources humaines à l’ifage à dispenser des formations à distance, tant pour le certificat que pour le brevet fédéral RH», précise Christophe Annaheim, formateur à l’ifage. L’expérience d’un apprentissage en mode virtuel recèle des avantages, selon lui: «Dans le groupe, les étudiants peuvent échanger des documents entre eux, et je peux,en tant que formateur, intervenir et visiter chacun des groupes.» Autre particularité: le positionnement des élèves dans une classe numérique est aléatoire. Les échanges ont lieu sans que la position physique de la personne ait une influence.

Sélection des candidats

A côté de l’urgence, près de 65 nouveaux cours ont été mis sur pied via l’outil Zoom, dont les licences ont été acquises pour faire face au confinement. C’est le cas dans le secteur des langues principales de l’ifage: le français, l’anglais et l’allemand. De même pour l’espagnol et la langue des signes.

Pour les filières du management et du secrétariat, les entretiens de candidature sont actuellement réalisés en mode vidéo par les responsables de formation. L’ifage est, en effet, en pleine période de sélection pour les formations longues débutant à l’automne et conduisant aux brevets et certificats fédéraux.

S’agissant du secteur de l’industrie et du bâtiment de l’ifage, ces formations nécessitent un contact permanent aux machines et aux équipements. De ce fait, les cours pour les métiers de l’horlogerie et de l’électrotechnique ont été reportés. Pour autant, l’offre numérique de l’ifage dans ces métiers intégrera bientôt toutes les modalités de la formation mixte. «Nous tenons à préserver la qualité de l’enseignement et le contact au formateur exactement comme à l’ifage, mais à distance», conclut Nicolas Wirth.

