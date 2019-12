En grève, les cheminots français promettent un «Néant Express»

«Le conflit social actuel au Léman Express sera long.» C'est ce qu'annonce un communiqué diffusé lundi soir par le syndicat FO, dans le sillage d'assemblées générales qui se sont déroulées ce matin. «Les cheminots grévistes sont déterminés à transformer le Léman Express en Néant Express», conclut le communiqué.

Outre le litige national sur les retraites, les cheminots locaux revendiquent des primes pour compenser la cherté de la vie en région frontalière et les efforts fournis pour le lancement du réseau où ils demandent des gratuités de circulation. La dureté du ton est justifiée par le refus de négocier des directions locales. Le communiqué évoque un taux de grévistes de 96%.

«Sur Annemasse, les gens sont très remontés, confirme Pascal Arnould, délégué CGT. Nous aurions voulu négocier des conditions valables pour tous les métiers avec la direction du groupe SNCF mais cela a été refusé. Pour l'heure, on n'a rien obtenu, les quelques propositions même basses de la direction ayant été retirées. Le poste d'aiguillage d'Annemasse (ndlr, lequel permet à certains trains manœuvrés par des conducteurs CFF d'atteindre la gare frontalière) est pour l'heure assuré par des cadres et il en va de même à Bellegarde. Reste à savoir combien de temps ils vont tenir. Ils devront bien manger et dormir à un moment donné...»

Pour ce mardi, les perturbations annoncées s'aggravent un peu par rapport à lundi, même si elles restent limitées sur territoire suisse. Les RegioExpress continuent d'arrêter leur course à Cornavin, omettant de desservir le tronçon CEVA (Lancy-Pont-Rouge, Eaux-Vives et Annemasse). Les lignes L1 à L4 circulent normalement à la cadence au quart d'heure entre Coppet et Chêne-Bourg, un train sur deux ralliant Annemasse, ceci entre 6 heures et 22 heures. Tôt le matin et tard le soir, des bus de substitution sont prévus entre Annemasse et Chêne-Bourg.

Comme lundi, aucune ligne du Léman Express ne poursuit sa route au-delà d'Annemasse sur les voies haut-savoyardes. Quelques correspondances sont assurées pour le Chablais, aucune pour les axes de la vallée de l'Arve et d'Annecy, mais des bus de substitution seront mis en place.

Dans le Mandement, pas de perturbation sur la L5 (La Plaine-Genève), mais des suppressions de dessertes en hausse sur la L6 (Bellegarde-Genève): les gares françaises de la ligne ne seront pas desservies par les trains prévus au départ de Genève à 12h02 et 20h18 (qui auront pour terminus Russin) et au départ de Bellegarde à 12h45 et 21h25.