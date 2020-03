Le Tropicaland de Viry en manque de nourriture pour les animaux

Le parc Tropicaland à Viry, près de Saint-Julien-en-Genevois, en France voisine, se retrouve dans une situation dramatique, rapporte «Le Messager». Le parc a dû fermer suite aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus et il ne lui reste qu'une semaine de nourriture pour les animaux. Tropicaland comptait sur le printemps et les vacances de Pâques pour redresser ses finances, écrit le journal de Haute-Savoie.

«Le parc ne vit que des entrées qui permettent l’achat de graines pour les oiseaux, des granulés pour les lapins ou des fruits et légumes pour les autres animaux. Mais avec le confinement, les jardineries sont fermées, et nous ne pouvons plus acheter graines et granules. Nous nous sommes tournés vers les supermarchés pour les fruits et légumes, mais là aussi, c’est la pénurie. A cela s’ajoutent nos problèmes de trésorerie… », témoigne le propriétaire, Laurent Bouvard,

«Le Messager» précise que les personnes qui veulent aider le parc peuvent déposer des fruits et légumes devant l'entrée, tandis qu'une cagnotte solidaire a aussi été lancée sur le site Leetchi.com.