Le train ravive la guerre des prix avec la France

Les années se suivent mais la différence de prix des médicaments entre Genève et la France voisine reste béante. La mise en service du Léman Express (LEX) et le prolongement de la ligne de tram 17 vers le cœur d’Annemasse facilitent le tourisme d’achat. Malgré l’écueil du mouvement de grève et l’épaisse jungle qui recouvre ces données quand le consommateur s’enhardit à vouloir comparer les prix.

«Je verrais d’un bon œil un changement des lois»

Comme d’autres commerçants, les pharmaciens français se frottent les mains. Car les différences sont importantes, en particulier pour les antibiotiques vendus sur ordonnance mais aussi pour des articles en libre service à l’exemple de certains antiseptiques ou de préparations luttant contre l’inflammation, à l’exemple des pastilles Strepsils (lire notre encadré). En revanche, les prix sont presque identiques pour les antidouleurs: 2 fr. 30 pour le Doliprane français contre 2 fr. 50 pour son cousin genevois Dafalgan, tous deux des médicaments génériques. Inutile donc de payer 4 fr. 90 pour un aller-retour entre Genève et la cité haut-savoyarde, s’engouffrer dans une rame du LEX et parcourir le quartier de la gare d’Annemasse, encore en chantier, pour économiser 20 centimes (lire notre reportage).

Mais que pense PharmaSuisse, l’entité représentant les apothicaires helvétiques, de cette concurrence ravivée? Selon Nicole Demierre, sa porte-parole, «il faut distinguer le prix des médicaments de la Liste des spécialités (LS) (ndlr: notamment les antibiotiques nommément cités ci-dessous) et celui des médicaments en vente libre, comme le Strepsils. Ces derniers sont soumis à la loi du libre marché. Dans le cas des médicaments de la LS, il est important de relever que la mise sur le marché et la fixation du prix public maximum sont dûment réglementées par l’État (Swissmedic et l’Office fédéral de la santé publique)». Pourquoi? Parce que ces médicaments sont pris en charge par l’assurance obligatoire des soins si prescrits par un médecin. «Pour ces médicaments, poursuit Nicole Demierre, la loi sur l’assurance maladie (LAMal) interdit de demander un prix supérieur à celui qui est réglementé dans la LS. Par contre, il est possible de proposer un rabais. D’ailleurs, toutes les pharmacies conventionnées avec les assureurs maladie accordent un rabais de 2,5% dans le système du Tiers payant.»

L’industrie essaie aussi de limiter la casse. L’an dernier, Interpharma, qui regroupe les compagnies effectuant de la recherche en Suisse, a publié une étude selon laquelle 250 principales préparations originales brevetées figurant en Suisse dans la liste des spécialités étaient en moyenne 7% moins chères en France ou en Allemagne par rapport à la Suisse. Toujours selon Interpharma, les prix des articles originaux tombés dans le domaine public étaient de leur côté environ 14% moins chers en moyenne à l’étranger. Mais cet écart s’agrandit avec les génériques: ces copies étaient encore deux fois plus chères en Suisse qu’en moyenne des pays de référence.

Et quel est l’avis des assureurs? Pour l’heure, mis à part les cas de force majeure lors d’un séjour à l’étranger, la réglementation leur prohibe de rembourser les médicaments achetés à l’étranger. Christophe Kaempf, porte-parole de SantéSuisse (qui regroupe les caisses maladie) «verrait d’un bon œil un changement des lois afin de soutenir les gens qui font l’effort de se rendre à l’étranger pour se procurer des médicaments moins chers». Enfin, les pharmaciens genevois peuvent aussi se consoler en sachant que l’achat global de marchandises ne peut pas excéder 300 francs par personne. Impossible de traverser la frontière avec des montagnes d’antibiotiques sans les déclarer.

À la poursuite des pastilles miel citron

Annemasse, quartier de la gare. La grève qui perdure en France complique sérieusement la vie des consommateurs qui entendent comparer les prix pratiqués de part et d’autre de la frontière. Qu’il s’agisse des médicaments comme des denrées alimentaires. Lundi, des trains étaient supprimés, d’autres affichaient des retards d’une durée parfois indéterminée. Dans ce contexte, se rendre à Annemasse relève du parcours du combattant.

La place de la gare ressemble encore à un vaste chantier encombré de barrières métalliques et de gravats. Pour se rendre dans le centre, à la recherche d’une pharmacie, il faut marcher sur l’avenue de la gare. Une première croix verte clignote. L’accueil y est chaleureux malgré le froid qui sévit dehors et la nuit qui tombe. Je relève quelques prix. J’explique que je le fais pour un journal genevois. La vendeuse sourit. Les affaires marchent bien.

Sur la même avenue, il faut ensuite se rendre en direction de la mairie pour entrer dans une deuxième officine. Il est déjà tard et le gérant des lieux s’apprête à baisser son lourd rideau de fer. Mais le pharmacien glisse tout de même un «allez-y, servez-vous!» Nouveaux calculs, nouvelles prises de notes. Curieusement, la boîte de Strepsils miel citron contenant 24 pastilles coûte 6,90 euros… Dans la première boutique, il ne fallait débourser que 7,90 euros, un de plus, pour un emballage de 36 bonbons. Allez comprendre!

Rue des Voirons, j’aperçois une troisième pharmacie. J’ai beau chercher, aucune grosse boîte de cette préparation calmant les maux de gorge ne figure sur les étals. Je fais le tour du quartier pour revenir à mon point de départ. J’achète finalement l’emballage plus dodu et beaucoup moins onéreux que ceux qui m’étaient proposés à Genève. Me voilà satisfait, comme un gosse. Cette incursion dans la cité haut-savoyarde m’aura permis une petite économie mais coûté une bonne heure. Et la crainte de ne pas savoir quand passerait la prochaine rame du LEX.