Tom Cruise vole en speed-flying du côté de Samoëns

L'acteur américain Tom Cruise s'est entraîné à manier un speed-flying, une sorte de parapente très rapide, sans doute en vue d'un prochain tournage de la série «Mission impossible», rapporte le «Messager de Haute-Savoie».

La radio française RTL a eu confirmation de la présence de la star dans la région en ce début du mois de septembre par le maire de Samoëns, Jean-Jacques Grandcollot. «Il est bel et bien là, je l'ai même vu. Il s'apprêtait à monter dans un hélicoptère qui devait le déposer au sommet de la montagne. Je l'ai reconnu et je l'ai salué. Il était souriant, décontracté», a expliqué le maire avant d’ajouter que l'acteur, qui fait souvent les cascades de ses films, «fait des figures très difficiles et il doit se concentrer, donc nous essayons de garder sa tranquillité.»

«Il va à une vitesse impressionnante, il rase le sol, passe entre les arbres, au-dessus des sapins, reprend de l’altitude et fait aussi des figures spectaculaires dans les airs, comme des 360 degrés en vrille. C’est un vrai sportif. Il y a un moniteur qui vole devant lui pour l’initier. Mais derrière, Tom Cruise pilote lui-même son engin», raconte encore le maire sur les ondes de France Bleu Pays de Savoie

L'acteur qui joue Ethan Hunt, s'entraînerait au-dessus des flancs de l’aiguille du Criou, un sommet de 2207 mètres, selon «Le Messager». Il est entouré d'une équipe importante de sécurité pour protéger la star des curieux et des fans. Selon l'hebdomadaire, deux hélicoptères sont présents en permanence sur le site d'entraînement ainsi qu'un médecin spécialisé dans les secours en montagne.