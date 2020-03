Un réseau de dealers guinéens à Genève démantelé par les gendarmes français

Le Groupe Local des Contrôles des Flux et l'escadron département de sécurité routière de la gendarmerie de Haute-Savoie ont mis fin à un trafic de cocaïne entre le Portugal et le bassin Genevois opéré par un réseau structuré de Guinéens. «La cocaïne venait par le train depuis l'aéroport d'Orly jusqu'à Annecy avant une distribution de la cocaïne dans le genevois français et en Suisse romande, notamment à Genève», rapporte« Le Dauphiné libéré».

Après avoir mis en évidence des transferts d'argent à destination du Brésil, du Portugal et de la Guinée, la tête de réseau implantée à Annemasse a été identifiée par les gendarmes après trois mois d'enquête. «Ceux qui se chargeaient de transporter par voie ferroviaire la cocaïne entre l'aéroport d'Orly et Annecy étaient identifiés. Un transporteur a été arrêté en gare de Lyon en provenance du Brésil avant une grosse opération à Annemasse. Le 9 mars, après l'interpellation préalable d'un des transporteurs en gare de Lyon avec un kilo de cocaïne, une vaste opération, visant à interpeller trois autres ressortissants étrangers domicilié à Annemasse, a été lancée», écrit le quotidien français.

De deux à trois ans de prison ferme

Les perquisitions effectuées ont permis la découverte de plus de 600 grammes de cocaïne supplémentaire, 4 550 euros et 7 450 Francs Suisses, une marchandise estimée à la revente à près de 250 000 euros sur le «marché» au regard de sa pureté. Jugé jeudi 12 mars en comparution immédiate au tribunal de Thonon-les-Bains, le principal organiseur de ce groupe, un Guinéen de 22 ans domicilié à Annemasse, s'est vu infliger une peine de 3 ans de prison ferme. Le transporteur, interpellé à Paris, a été condamné à une peine similaire. Quant aux deux revendeurs locaux d'Annemasse, ils ont été condamnés à 2 ans d'emprisonnement ferme.

Une interdiction définitive du territoire a été prononcée à l'encontre de ces quatre individus âgés entre 22 et 32 ans.