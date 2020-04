Recherches géothermiques projetées sous le Léman

La société veveysanne Petrosvibri veut se lancer dans la géothermie depuis son site exploratoire situé à Noville, dans le périmètre des Grangettes. Elle a déposé une demande de permis de recherche en ce sens au Canton.

«Suite à l’entrée en vigueur de la récente loi sur les ressources naturelles du sous-sol au 1er avril 2019 et conformément à celle-ci, une demande de permis de recherche - et non de mise à l’enquête - a été déposée avant la fin de la période transitoire prévue le 1er avril 2020 afin d’étudier la possibilité d’une valorisation géothermique du forage de Noville. Cette demande est en cours d’analyse», précise le Département de l'environnement et de la sécurité.

L'entreprise détenue pour deux tiers par Gaznat et pour le solde par Gaznat avait lancé en 2009 un forage sous le Léman à plus de 3200 m de profondeur pour trouver, éventuellement exploiter, des hydrocarbures. Elle en a trouvé et fait tester.

Mais le moratoire, puis la nouvelle loi sur les ressources naturelles dans le sous-sol, a quelque peu changé la donne. «Le texte faisant interdiction à la poursuite de nos travaux, le Conseil d’administration envisage d’autres solutions telles que la géothermie afin de valoriser les investissements consentis sur ce projet», indiquait Gaznat dans son dernier rapport de gestion.

Petrosvibri et ses actionnaires communiqueront ce jeudi 30 avril par voie de communiqué de presse sur ce changement de stratégie.

