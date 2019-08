Pétition contre un montreur d'ours en Haute-Savoie

Deux associations de protection animale, Aves France et Paris Animaux Zoopolis demandent l'annulation du spectacle de montreur d'ours annoncé pour le mercredi 21 août à Thônes, une commune près d'Annecy en France, selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette pétition a recueilli 33 993 signatures sur le site mesopinions.com. L'Office de tourisme de Thônes-Cœur de Vallée a inscrit cette animation dans l'agenda «Famille plus» et la présente ainsi: «Nous vous invitons à faire la connaissance de Frédéric C. et de son ours Valentin pour une rencontre unique: vous serez les témoins privilégiés des moments magiques entre le dresseur et l'ours, qui est loin d'être l'animal féroce et sanguinaire que certains s'imaginent encore. Cette présentation pédagogique allie tendresse et complicité, sans omettre de passer un message en faveur de la nature.»

Les associations françaises de défense animale ont remis récemment un rapport demandant l'interdiction de spectacle mettant en scène des animaux sauvages. Aves France et Paris Animaux Zoopolis dénonce les conditions dans lesquels ce montreur d'ours traite son ours Valentin, qui auraient selon elles, parcouru plus de 17 000 kilomètres.

Selon France 3, l'Office de tourisme de Thône maintiendrait la programmation de l'événement et la municipalité aurait envoyé un e-mail rappelant qu'elle avait voté une délibération interdisant les cirques avec animaux sauvages à compter de septembre 2019. Cependant, cette délibération serait entachée d'illégalité d'après la préfecture de Haute-Savoie, cité par France 3.