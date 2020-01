À Nyon, les locataires resteront dans l’immeuble à rénover

«Je ne quitterai pas mon logement», annonçait Véréna Khairallah il y a plus d’une année. Avec son mari, qui aura bientôt 89 ans, elle devra déménager, mais restera dans le même immeuble. Avec l’Asloca, une vingtaine de locataires sont sur le point de trouver un accord avec le propriétaire de l’immeuble du chemin de Prélaz 22-24 à Nyon pendant la rénovation du bâtiment. La résiliation de bail, tombée en juillet 2017, n’a plus cours après vingt-neuf mois de procédure.

Une convention est en cours de négociation pour permettre aux travaux de débuter d’ici quelques mois tout en conservant les locataires dans le bâtiment. «J’ai bon espoir d’une conclusion rapide, note Jessica Jaccoud, vice-présidente de l’Asloca La Côte et avocate du couple Khairallah. C’est simplement dommage d’avoir dû passer par plus de deux ans de procédure avant d’y parvenir.»

L’histoire du couple, qui habite son appartement depuis cinquante-trois ans, n’est pas unique à Nyon. Les immeubles locatifs construits dans les années 1960 et 1970, lors d’un boom du développement de la ville, doivent subir d’importantes rénovations liées souvent à des améliorations énergétiques. «Ce qui se passe dans cet immeuble est symptomatique, souligne Jessica Jaccoud. Cela met en lumière la difficulté pour les locataires les plus fragiles à affronter ce genre de situation.»

Hausse du loyer

Il resterait aujourd’hui un peu moins de 20 ménages dans les 61 appartements. Il s’agit en particulier de familles et de retraités aux ressources serrées. Les aînés bénéficient aussi de petits loyers puisqu’ils occupent leur appartement depuis plusieurs décennies. Le couple Khairallah a passé quarante-huit ans dans son quatre-pièces qui lui coûte quelque 1250 francs par mois. Il devrait déménager, après les travaux, dans un trois-pièces pour 600 francs de plus. «Je suis d’accord avec une hausse du loyer, mais celle proposée est trop élevée pour nos petites retraites, s’énerve Véréna Khairallah, pour qui la convention est une victoire sans saveur. On me dit de demander des prestations complémentaires pour payer la hausse de loyer, mais nous ne voulons pas de cela.» Le couple est toutefois heureux de pouvoir rester dans son quartier proche du centre-ville. Il a décidé de vendre sa voiture pour réduire ses coûts.