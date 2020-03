Pour les municipales, Annemasse met en place des protections contre le virus

Suite à l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron, président de la République française jeudi soir, la Ville d'Annemasse a communiqué vendredi pour rappeller les mesures de protection prévues pour l'organisation des élections municipales de ce dimanche 15 mars. Pour l'organisation du scrutin, la Ville d’Annemasse appliquera toutes les mesures recommandées par le Ministre de l’Intérieur. Les bureaux de vote seront donc aménagés et équipés dans le respect des préconisations sanitaires: pouvoir se désinfecter les mains, limiter les contacts physiques et nettoyer régulièrement les lieux. Les précautions sanitaires prises seront les suivantes : rappel des gestes « barrières » et des bonnes pratiques via un affichage à l'entrée de chaque bureau de vote ; gel hydroalcoolique à disposition des électeurs à l'entrée de chaque bureau de vote, et à disposition du personnel municipal en charge de la tenue des bureaux de vote ; isoloirs désinfectés toutes les deux heures ; présence de savon virucide et bactéricide dans les toilettes des bureaux de vote.

Les citoyens sont également invités à adopter les pratiques suivantes : apporter leur propre stylo pour signer les listes d’émargement (à condition qu’il s’agisse d’un stylo bille à encre noire pour le scrutin du 15 mars et à encre bleue pour celui du 22 mars) ; venir voter en dehors des horaires d’affluence pour éviter les files d’attente (ouverture du bureau de vote, fin de matinée, à partir de 16h) ; adopter les gestes limitant la propagation du virus, les fameux « gestes barrières ».

Outre le maintien des élections municipales, le Président de la République a annoncé hier soir diverses mesures qui vont modifier dès lundi 16 mars le fonctionnement des services de la Ville : annonce de la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités ainsi que l'appel à limiter les déplacements au strict nécessaire. La Ville étudie actuellement les modalités de mise en œuvre de ces mesures et informera dans la journée sur les mesures prises.