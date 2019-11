L’immobilier flambe en France voisine

L’attractivité du Grand Genève ne se dément pas. Les opportunités en termes d’emplois beaucoup mieux rémunérés qu’en France ne cessent d’attirer Français et étrangers, qui s’agglutinent autour de la couronne genevoise. Selon des données publiées par un supplément du magazine «Eco Savoie Mont Blanc», le prix des appartements anciens a progressé en Haute-Savoie de 3,5% en un an, et celui des logements neufs de 1,7%.

Le prix moyen des appartements anciens a atteint 3410 euros au m² (3750 francs, soit 450 000 francs pour 120 m² ) dans ce département. L’enquête liée à cette donnée a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2019. Ce prix est le plus élevé de France, après Paris et le département des Alpes-Maritimes. Mais une différence importante existe entre la coquette Annecy (3830 euros au m²) et la populeuse Annemasse (2800 euros). La prochaine mise en service du Léman Express (LEX) et du tram 17 va cependant peser sur les prix de l’immobilier de cette ville-frontière, en particulier aux abords des haltes de transports publics. Un cinq-pièces neuf situé au 6e étage, d’une surface de 120 m², se négocie déjà à près de 800 000 francs! Ce logement est situé à proximité de la rue du Parc, terminus du tram 17. Rue du Salève, légèrement plus éloigné de ces nouvelles lignes de transport, un autre appartement similaire est proposé pour 620 000 francs. Face à la gare d’Annemasse, un promoteur propose déjà des objets pour livraison… au printemps 2021.

La folie immobilière touche donc cette ville. Le long de la rue de Genève, d’anciennes maisons aussi vieilles que grises sont rasées pour laisser la place à des chantiers puis des immeubles de standing. Les prix prennent aussi l’ascenseur dans des communes plus périphériques, à l’exemple de Bonneville, où un appartement neuf de quatre pièces frôlant les 100 m² est proposé à 250 000 francs. Entre janvier et juillet 2019, c’est à Annecy que le plus grand nombre de mises en chantier a été enregistré (plus de 500). Annemasse occupe le second rang du département, avec plus de 350 opérations. Bonneville, Bons-en-Chablais et Thonon, trois cités desservies par le LEX, figurent aussi dans le haut du classement.