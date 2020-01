Gros accident au carrefour de la Bichette à Vich

Autour de midi ce jeudi, un grave accident impliquant au moins trois véhicules et un tracteur s'est produit au carrefour de la Bichette à Vich. Une voiture noire immatriculée à Genève était encastrée dans la roue d'un tracteur arrêté normalement à l'entrée du giratoire côté Vich. Un autre véhicule, genre SUV, a été propulsé par le choc sur l'îlot central. Et une troisième voiture, plus petite, a aussi été accidentée par l'arrière.

Trois véhicules de pompier, trois ambulances et et plusieurs voitures de police, feux bleus allumés, étaient présents pour cette intervention. Selon les premiers témoins sur place, une voiture arrivant à vive allure depuis Luins aurait démoli les panneaux de signalisation se trouvant à l'entrée du giratoire, au centre de la chaussée, avant d'emboutir les autres véhicules et de terminer sa course contre la roue du tracteur.

Les circonstances exactes de cet accident seront précisées ultérieurement par la police cantonale.