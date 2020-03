Le carnaval d'Annecy est annulé

En raison des mesures de précaution prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Covid-19, la Ville d'Annecy a décidé de reporter les carnavals prévus les 14, 21 et 28 mars. Les carnavals de Meythet et Seynod étaient initialement prévus le samedi 14 mars. Ceux d'Annecy, Annecy-le-Vieux et Cran-Gevrier le samedi 21 mars. Et, celui de Pringy le samedi 28 mars.

«D’autres événements festifs seront organisés à une date ultérieure, avant l’été, afin que l’investissement des associations, des familles et des enfants trouve une suite», précise la Mairie d'Annecy. Le carnaval vénitien, qui devait avoir lieu les 7 et 8 mars, avait déjà été annulé, rapporte France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Le championnat de France de ski de fond annulé au plateau des Glières

Le championnat de France des clubs de ski de fond (14 mars au plateau des Glières), tout proche de Genève, le marathon des Glières (15 mars au plateau des Glières) et les championnats de France de nordique (ski de fond et biathlon du 27 au 29 mars aux Contamines Montjoie) ont été annulés par la Fédération française de ski (FFS).

La décision a été motivée par le nombre de participants et la difficulté d'organiser ces événements à huis clos. La Fédération a fait savoir qu'elle pourra être amenée à envisager d’autres mesures d’annulation dans les prochains jours. Enfin, la Matagasse à Thonon-les-Bains, organisée tous les deux ans, et réunit entre 10'000 et 15'000 spectateurs au défilé de chars de la Matagasse dans les rues de Thonon-les-Bains. C'est donc logiquement que la manifestation a été annulée le 29 mars prochain. La sentence est tombée ce lundi 9 mars par une lettre de la Préfecture. Pour le Caranav'Allinges, dont le défilé a lieu la veille de la Matagasse, encore aucune décision n'a été prise.