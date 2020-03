Le canton de Genève est entouré d'une couronne dorée

Genève est un canton riche. Mais la France voisine n’a rien à lui envier. Quatorze des vingt communes les plus aisées de l’Hexagone sont situées à proximité immédiate de la frontière. Neuf en Haute-Savoie et cinq dans l’Ain. Et la médaille d’or est décrochée par Archamps. Selon les estimations de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), Archampois et Archampoises bénéficient d’un revenu annuel médian, pour chaque ménage, de 46'156 euros (près de 50'000 francs).

Une véritable couronne dorée entoure Genève. Et ses habitants sont dopés par un franc plein de tonus, qui s’échange ces jours à 1,07 pour 1 euro! En comparaison, Neuilly-sur-Seine, l’ancien fief de Nicolas Sarkozy, ne pointe qu’au quatrième rang (voir infographie).

Archamps a explosé

Pour beaucoup de Genevois, Archamps n’est qu’un complexe de cinémas. Mais cette zone surplombant l’autoroute abrite aussi une technopole regroupant une centaine d’entreprises. Et comme sa population, en forte expansion, a dépassé la barre des 2500 habitants, la bourgade héberge depuis deux ans une pharmacie. Elle est gérée par Grégoire Caracotch, originaire de Besançon: «Avant, le seul établissement ouvert au public, c’était l’auberge. Sous peu, un troisième commerce va exister au centre du village. Une boulangerie.» À Archamps, les affaires prospèrent. «Et puis l’état d’esprit local me plaît, ajoute le pharmacien. Les gens sont respectueux. Polis. Quand je fais des gardes de nuit, ils s’excusent de me déranger.» Les clients ne s’énervent pas, ne soupirent pas au moment de régler la note.

Mais toute médaille a son revers. En dix ans, la population a doublé, relève Violette Carbonero, 32 ans, directrice générale des services de la commune. Pour cette Annécienne pur sucre, la prospérité d’Archamps s’explique par un chiffre: 80% de la population est composée de frontaliers. En parcourant ses rues, on aperçoit de rutilants 4x4 garés devant le portail de maisons cossues. Quant aux finances communales, elles sont très saines. «Facilité budgétaire, population sans difficultés majeures, cadre de vie»: Violette Carbonero égrène, tout sourire, les atouts d’Archamps.

Maire durant six ans, Xavier Pin ne se représente pas mais partage cette vision. Ce professeur de droit peint un bémol dans ce tableau paradisiaque: «Les 20% de la population qui n’ont pas un emploi à Genève. Nous devons nous en occuper.» Il cite aussi la gestion de l’explosion démographique. «Notre plan d’urbanisme prévoit l’arrivée de 600 familles en dix ans, de 2014 à 2024.» Les logements et les équipements publics doivent donc suivre, à l’exemple du groupe scolaire prévu pour 2021. Cerise sur ce baba au rhum malgré tout juteux, la technopole offre 1600 emplois souvent de haute qualité. L’Archampois peut s’y rendre en pédalant. Cette commune est vraiment bénie des dieux.

La mue du Perrier

Si cette couronne a son diadème, elle regroupe aussi des zones pauvres. À l’est d’Annemasse, où le revenu annuel médian est deux fois moins élevé qu’à Archamps, vivent près de 8000 habitants, dont la moitié au Perrier et dans ses quartiers environnants. Là, le niveau de vie est trois fois plus bas que celui de la plus riche commune de France. Sèche, la statistique de l’Insee décrète que 40% de ses habitants vivent dans la pauvreté, contre 20% pour Annemasse.

Au Perrier, des efforts sont faits pour écouter et faire participer les habitants.

Chargée de mission de la cité frontalière, Martine Perriau travaille dans le social depuis trente ans. «Le quartier du Perrier, populaire au sens noble du terme, regroupe 110 nationalités», résume cette native. Et jeune: plus de 40% des habitants ont moins de 25 ans, contre moins d’un tiers à Annemasse. Beaucoup de migrants sont arrivés du Maghreb, puis d’Afrique noire. Mais aussi des anciens pays de l’Est, en particulier des Balkans. Sans oublier les migrants qui ont fui la guerre, accourus d’Irak ou de Syrie.

Place Jean-Jaurès, la Maison Nelson Mandela abrite une partie des services sociaux de la ville. Dans le hall, une urne recueille les remarques d’un quartier en réhabilitation. Les questions sont concrètes: souhaitez-vous un local pour poussettes fermé? Votre hall est-il suffisamment éclairé? Le contrôle d’accès à votre immeuble est-il opérationnel? Tout comme les réponses et suggestions des habitants, à qui l’on donne l’occasion de s’approprier en partie leur habitat. De nombreux groupements sont nés dans le quartier, à l’exemple des Mamans de cœur.

Ce collectif est notamment animé par Kheira Fil, Samira Ourahay et Gulsun Ersoy. La première vient de Lorraine, les deux autres sont nées dans l’agglomération annemassienne. «Nous sommes Françaises et fières de l’être», disent-elles à l’unisson. «Ce quartier n’a plus rien à voir avec le Perrier de mon enfance, détaille Gulsun Ersoy. Régnaient alors l’insécurité, le trafic de drogue. Tout était gris. La rénovation des immeubles, entreprise depuis une dizaine d’années, a métamorphosé le quartier. Et cela continue avec la création d’une ludothèque et d’une médiathèque, en mars.»

«Globalement, les gens aiment leur quartier, opine pour sa part Christian Dupessey, maire d'Annemasse. Ce quartier a une âme. C’est tout sauf un ghetto replié sur lui-même. Et on sent une vraie solidarité entre ses habitants.» Échappant à la pesante catégorie de «quartier sensible», le Perrier reste un «quartier prioritaire». La pauvreté est davantage présente qu’ailleurs? «Peut-être. Mais il y a ici beaucoup de partage et de générosité», tranche Kheira Fil.