À Nyon et à Gland, les nuits seront plus dansantes et plus coquines

L’annonce de la réouverture de l’ancienne Triplice, une disco mythique du centre-ville à Nyon, était tombée en mars dernier. Après quelques soucis administratifs et des travaux de rénovation, nous savons désormais que ce lieu, rebaptisé Le Décor Penché, rouvrira en août. Du côté de Gland aussi, «la vie nocturne renaît de ses cendres», comme l’indique un flyer distribué dans les boîtes aux lettres. Il fait la promotion du nouveau night-club le Saphir, qui propose de redécouvrir l’art du strip-tease. Enfin, l’After Club, qui voit défiler les noceurs sur sa piste de danse chaque fin de semaine, projette de s’agrandir.

Le grand chantier de l’Usine à Gaz et d’un bâtiment de logements et bureaux à côté de l’After a donné des idées à son gérant Sergio Carinhas. «Nous hésitons encore entre la création d’un bar terrasse ou d’une deuxième salle fermée avec bar et piste de danse, précise-t-il. Si on choisit cette deuxième option, il y aura une entrée séparée de celle de la discothèque. L’idée est d’y créer une deuxième ambiance, avec un autre son, pour les 25-30 ans. Ce sera ouvert à 20 heures, avec des animations de début de soirée. L’endroit fermera en même temps que l’autre salle, à 4 heures du matin. On attendra que les containers utiles au chantier voisin soient débarrassés pour faire nos travaux.»

Du côté du centre-ville de Nyon, Selim Creiche, associé à Bruno Claro, voulait ouvrir Le Décor Penché déjà en mai. Il explique que les travaux ont pris environ deux mois de retard. «Tout n’était pas aux normes. Nous avons donc réalisé tous les travaux complémentaires nécessaires pour être en règle. Et comme cela ne sert à rien d’ouvrir pendant le Paléo Festival, nous le ferons au mois d’août.»

La discothèque située au sous-sol de la pizzeria La Puccia est destinée à un public un peu plus âgé que celui de l’After. Il y aura un bar un peu cosy, avec des fauteuils, où il sera possible de déguster un verre de vin, et un autre bar donnant sur la piste de danse. Les futurs patrons aimeraient aussi aménager un fumoir. Ils attendaient de connaître la date d’ouverture pour lancer une recherche de fonds par un financement participatif.

Ambiance plus dénudée

Du côté de Gland, au Saphir, l’ambiance sera plus dénudée. Le night-club, logé dans l’ancien Cabaret Le Flirt, à l’avenue du Mont-Blanc, propose, dès 21 heures, toute une série d’attractions et de spectacles érotiques et burlesques, qui vont du strip-tease au bartop dancing. La direction précise que les artistes ne sont pas des prostitué(e)s mais des prestataires indépendant(e)s et que le strip-tease n’a aucun rapport avec un service d’escortes.

(TDG)