À Nyon, deux ponts aériens pour vélos et piétons

«Ces deux passerelles seront la colonne vertébrale du futur réseau cyclable régional, qui devrait s’étendre à Gland et Crans-près-Céligny», espère Roxane Faraut Linares, municipale nyonnaise de la Mobilité (Exécutif). La Ville de Nyon vient de choisir le lauréat du mandat d’études parallèles lancé en 2018 pour créer deux chemins de mobilité douce le long des voies CFF entre Prangins et Nyon. Un projet d’agglomération du Grand Genève, devisé à quelque 5,5 millions de francs, qui sera financé en partie par le Canton et la Confédération.

Passerelles plutôt que béton

Au départ, le cahier des charges prévoyait la création d’une passerelle sans dénivelé pour piétons et cyclistes entre le pont de la Redoute à Prangins et la place des Marchandises à Nyon, ainsi qu’un simple élargissement du chemin de Bois-Bougy depuis Clémenty vers la zone sportive de Colovray. Or tous les participants au concours ont privilégié le principe de faire également une passerelle sur ce dernier tronçon, plutôt que de bétonner des soutènements. Ce sont donc deux passerelles, l’une de 500 m de longueur, l’autre de 440 m, qui permettront aux pendulaires de rallier depuis la gare de Nyon de grosses entreprises comme GSK ou la Mobilière, aux touristes d’aller à vélo ou à pied au Musée national de Prangins et aux sportifs d’aller voir un match à Colovray.

La passerelle de Bois-Bougy (ci-dessus) filera à l’ouest de Nyon vers Colovray, alors que celle en direction de Prangins (ci-dessous) survolera les voies CFF à la hauteur du pont de l’Étraz.

Pas moins de 30 groupes d’ingénieurs et paysagistes ont répondu à l’invitation de la Ville, qui a finalement choisi entre quatre projets développés. Le jury a distingué le projet Gradiant, d’un groupe français qui a fait appel à l’artiste Xavier Veilhan pour habiller les passerelles d’un dégradé de couleurs, passant d’un bout à l’autre du blanc au bleu-gris. D’où le nom de Gradiant. «Ce projet a séduit car il est esthétique, léger et a, sur le plan environnemental, peu d’impact au sol, ce qui permet de garder les anciens sentiers suivant les vallonnements. Il donne une belle place à l’art intégré, ce que nous voulons privilégier pour nos projets d’agglomération», explique la municipale.

Cohabitation harmonieuse

Conçues en acier, d’une largeur de 4 à 5 m pour permettre une cohabitation harmonieuse entre piétons, cyclistes et autres engins à roulettes, ces deux voies vertes seront dotées de petits balcons permettant de sortir du flux de mobilité et d’admirer le paysage. Car sur le tronçon Prangins-Nyon la passerelle sera un véritable pont linéaire, situé au minimum 3 m au-dessus des voies CFF. Ce qui fait que, depuis l’intérieur des trains qui passeront par Nyon, les passagers verront se détacher sur le ciel vélos et piétons. Selon leur vitesse, le dégradé de couleurs et les modules qui composent le pont se fondront en une ligne artistique.

La passerelle passe au-dessus du pont CFF de l’Étraz, dont les travaux d’élargissement à deux voies pour favoriser l’entrée en ville en direction du futur parking souterrain de Perdtemps pourraient se faire en même temps, soit dès 2023, le délai de réalisation des passerelles pour obtenir le soutien de Berne étant 2025. Les crédits d’étude pour ce projet seront demandés en fin d’année ou début 2020.

Pentes douces

Les passerelles auront une pente très douce, de 4% pour celle qui reliera Prangins à Nyon. «C’est une cote inférieure aux 6% limites pour le passage de fauteuils roulants», explique Alain Miquel, chef de projet et ingénieur au Service travaux, environnement et mobilité de la Ville de Nyon.

