Vote exceptionnel pour éviter un 20e échec au port de Tannay

Et si la vingtième tentative était la bonne? Depuis 1974, 19 projets d’agrandissement du port ont abouti à autant d’échecs à Tannay. La dernière mouture avait coulé dans les urnes en mars 2015, lors d’un référendum extrêmement tendu, où des menaces de mort avaient été proférées contre un opposant par téléphone. Pour éviter une nouvelle déconvenue, les autorités ont opté pour une démarche exceptionnelle dans le canton de Vaud. Elles organiseront un scrutin communal, identique à une votation, au détail près qu’il ne sera que consultatif. Les populations de Tannay, mais aussi de Mies — dont les terrains seront concernés par le réaménagement des rives — seront appelées aux urnes le 10 juin.

«Il ne faut pas parler de projet d’agrandissement du port, mais plutôt de réaménagement des rives»

Les élus locaux ne sont pas tombés sur la tête et avancent avec prudence, n’ayant pas oublié les échecs du passé. Les initiateurs du présent projet ont la particularité d’être des opposants à celui de 2015. Ils ont ainsi choisi de l’élaborer en misant sur une démarche réellement participative.

«Il ne faut pas parler de projet d’agrandissement du port, mais plutôt de réaménagement des rives», souligne en préambule le municipal de Mies Guy Dériaz. Le concept défendu aujourd’hui est en effet plus large que la multiplication des places d’amarrage, qui a souvent cristallisé le mécontentement. L’ensemble du site, qui comprend la buvette, le site de l’ancien camping sur la commune de Tannay, ainsi que le chantier naval et la zone de détente de l’ancienne station d’épuration côté Mies sont concernés. «La réorganisation des rives se réalisera dans tous les cas, explique Nathan Finkelstein, municipal de Tannay. Après, l’extension du port n’est qu’une option dans ce projet. Etant beaucoup sensible que la réorganisation des rives, seule cette question sera soumise à la population lors du vote de juin.»

L’idée est claire: amener le débat sur la place publique en début de processus pour éviter les réactions tardives susceptibles de faire capoter le projet. «Si nous n’obtenons pas un soutien conséquent de la population, il n’y aura pas d’agrandissement du port», insiste Nathan Finkelstein.

Démarche informelle

La démarche aurait pu passer comme un alibi si elle n’avait pas été initiée par des opposants au dernier projet de port. Le scrutin imaginé comme un sondage géant ne sera que le terme d’un travail issu d’un groupe réunissant des villageois et des élus. «Au lendemain du référendum, je me suis dit qu’il fallait relancer une réflexion sur l’ensemble du site, raconte Nathan Finkelstein, qui n’est devenu municipal qu’une année plus tard. J’ai donc créé un groupe informel pour plancher sur la question.» Deux ans de travail auront été nécessaires pour élaborer un nouveau concept qui a été présenté l’an dernier aux deux municipalités. Convaincues, celles-ci ont alors repris la main pour le mener à bien sur le plan politique. Les idées devront maintenant être précisées par des études.

Le résultat de la démarche participative a débouché sur un concept qui prévoit de renforcer l’accueil du public dans une zone située de part et d’autre de la buvette, qui est en cours de rénovation. Des petits cabanons sont prévus pour notamment proposer des sanitaires aux usagers de la plage et de la zone de détente. Le ruisseau du Torry sera également renaturé. La cabane du pêcheur et le chantier naval seront maintenus sous une forme à déterminer. «Le but est un développement harmonieux au service de notre population», insiste le municipal de Mies Claude Hilfiker.

Dans ce concept, les dimensions du port ont diminué par rapport au projet de 2015, qui prévoyait 269 places d’amarrage. La nouvelle version en prévoit 125, à savoir une septantaine correspondant aux places existantes, plus 40 pour purger la liste d’attente et encore quelques unes pour les visiteurs. «Nous sommes aujourd’hui assez confiants sur la réussite du projet actuel», note Claude Hilfiker, qui était aussi opposé à celui de 2015. (TDG)