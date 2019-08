Une stèle à la mémoire des victimes des deux crashs d'Air India

Un monument à la mémoire des victimes de deux crashs d'Air India sur le Mont-Blanc a été élevé par la commune de Saint-Gervais, au Nid d'Aigle, départ de l'ascension du sommet alpin. Le 3 novembre 1950, le «Malabar princess» qui effectuait le vol Bombay-Londres s'écrasait sur le Mont-Blanc. L'épave était repérée sur les rochers de la Tournette à 4677 mètres. Deux cordées partaient sur le lieu du crash. L'une d'elle, victime d'une avalanche qui tua le guide René Payot fut contrainte de renoncer. Les guides de Saint-Gervais parvenaient sur le site de l'accident le 8 novembre, après une ascension dans des conditions très difficiles. Aucun des 40 passagers et 8 membres d'équipage n'avaient survécu. Le 24 janvier 1966, un autre vol d'Air India se crashait quasiment au même endroit, sans qu'aucun des 117 passagers et membres de l'équipage du «Kangchenjunga» n'échappe à la mort.

Un cairn sur le Nid d'Aigle

Afin de commémorer ces drames survenus en haute-montagne, la commune de Saint-Gervais avec l'accord de la France et de l'Inde, décidait de donner au monument la forme d'un cairn, cet empilement de pierres qui balise les itinéraires de montagne dans le monde entier. Le 23 août dernier, le monument était inauguré en présence d'une représentante de l'ambassade de l'Inde en France, d'enfants des guides de Saint-Gervais qui participèrent à la cordée de secours et de représentants des autorités publiques françaises. Le projet du monument avait été présenté au premier ministre indien lors d'une cérémonie à l'Unesco, en présence de Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais, et de plus de mille Indiens.