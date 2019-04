Une quinzaine de notables s’oppose au Beau Rivage à Nyon

Le projet de nouvel Hôtel Beau-Rivage a du plomb dans l’aile. Une quinzaine de personnalités nyonnaises s’opposent à la mise à l’enquête complémentaire qui doit permettre la reconstruction de l’établissement. Le mouvement a été amorcé par les architectes et conseillers communaux Pierre-Alain Couvreu (PLR) et Pierre Wahlen (Verts). D’autres élus – issus des rangs de la gauche et de la droite – et notables locaux se sont joints à eux.

Pour le groupe, il existe plusieurs problèmes au projet de reconstruction du bâtiment, qui s’était partiellement effondré en juin 2018. «Les plans ne respectent pas l’esprit et les règles du plan de quartier de Rive», résume Pierre-Alain Couvreu. La préservation des caractéristiques urbanistiques du site, considéré d’importance nationale, est en jeu, selon les opposants.

Le projet, dont la mise à l’enquête s’est terminée dimanche, prévoit une reconstruction totale du Beau-Rivage avec 58 chambres, en conservant seulement la façade côté Jura. (TDG)