Une artère de mobilité douce pour desservir la gare de Nyon

«Je surnomme ce chemin Guantánamo!» C’est l’aveu de Roxane Faraut Linares, municipale (exécutif) de la Mobilité à Nyon, qui évoque le triste et mal éclairé sentier du Cossy. Ce dernier, qui longe les voies du Nyon - Saint-Cergue - Morez, est pourtant un axe majeur en site propre pour la mobilité douce entre les nouveaux quartiers du nord de la ville et la gare. Le problème, il est étroit et totalement inadapté à sa fréquentation. «Le croisement d’un piéton et d’un cycliste est dangereux», souligne l’élue PLR.

L’élargissement du sentier du Cossy est donc un enjeu important pour la Ville de Nyon. Ce projet a même trouvé grâce auprès de l’Agglomération du Grand Genève, qui l’a retenu parmi ses mesures prioritaires. Sur 300 mètres, le gabarit du chemin passera à 3 mètres. Un éclairage illuminera le tracé de manière à apporter une meilleure sécurité. Enfin, une intervention artistique est prévue pour animer les lieux. «L’objectif est d’aménager une nouvelle voie de mobilité douce sécurisée, confortable et agréable», résume Roxane Faraut Linares. Plusieurs liaisons avec l’avenue Alfred-Cortot sont également prévues dans le projet.

Le chantier, s’il est accepté par le Conseil communal, sera réalisé au printemps 2020. Il marquera l’aboutissement d’années de travail. Il a fallu notamment négocier avec les propriétaires dont les terrains seront touchés par l’élargissement du sentier. L’une des exigences de ces riverains sera concrétisée par la pose d’une caméra de vidéosurveillance à mi-distance du tracé. Cet équipement aura la mission de décourager les deux-roues motorisés à emprunter le chemin et d’éviter les nuisances sonores.

Le projet coûtera près de 1,5 million de francs. La Commune en payera un peu plus de la moitié. Plusieurs financements allégeront la facture pour la Ville de Nyon. La Confédération financera plus de 610'000 francs dans le cadre des mesures de l’Agglomération du Grand Genève, alors que le Canton de Vaud mettra près de 230'000 francs de sa poche. (TDG)