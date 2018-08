Un skipper jugé coupable de la collision avec le Simplon

Le bruit de la collision avait été «effroyable», selon un témoin de l’accident au large des quais de Nyon, le 1er septembre 2013. Ce jour-là un peu avant midi, le Simplon n’avait pas réussi à éviter un voilier qui se préparait au départ d’une régate. Le skipper genevois de 59 ans, reconnu par ses pairs pour son excellence, est responsable de l’accident. C’est la conclusion de la procureure, qui a condamné le régatier à 60 jours-amendes avec sursis, à une amende de 1500 francs, selon une information révélée par le site 20minutes.ch. Il a été jugé coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation grave du devoir de surveillance.

L’accident a été très impressionnant et aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Tout s’est déroulé rapidement après que le Simplon a quitté le débarcadère de Nyon. Au large, plusieurs voiliers s’apprêtent à commencer une régate par un temps de forte bise. Le vapeur de la CGN fait alors résonner son sifflet à plusieurs reprises pour avertir les navigateurs. Il fait ensuite un virage pour éviter trois bateaux, dont celui du skipper condamné. Avec ses équipiers, celui-ci effectue une manœuvre avec sa voile et change aussi de cap. L’équipage ne fait pas attention et se retrouve sur la trajectoire du Belle Époque. La collision ne peut pas être évitée. Le voilier sous le «Simplon»

Sous le choc, la petite embarcation, un Lüthi 870, passe en partie sous le bateau de la CGN. Son mât se brise et un équipier, un adolescent de 15 ans, est grièvement blessé. Il passera 11 jours à l’hôpital et ressent encore des séquelles de l’accident, toujours selon «20 minutes». Pour la procureure vaudoise, le skipper n’a pas respecté une règle fondamentale sur le Léman: les navires de la CGN sont prioritaires sur l’ensemble de la flotte, hormis sur les embarcations d’organismes d’urgence. Le capitaine de la compagnie de transport n’a, quant à lui, rien à se reprocher. Il a été blanchi. Le Simplon n’a été que légèrement endommagé dans l’accident et il a pu poursuivre son service une heure après l’accrochage. Aucun blessé n’a été signalé à son bord.

Le jugement clôt une longue procédure. Il a fallu cinq ans à la justice pour rendre un verdict, partiellement à cause du skipper qui a multiplié les oppositions durant l’enquête. (TDG)