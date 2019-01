Un projet de fusion fait gronder l’orage entre élus alpins

En relançant l’idée d’une fusion des départements de Savoie et de Haute-Savoie sous l’appellation «Savoie Mont-Blanc», l’ancien ministre et ex-député Hervé Gaymard a lancé une petite bombe qui a fait écho par-delà les Alpes.

Avant Noël, le président du Conseil départemental de la Savoie a adressé une lettre confidentielle aux élus pour les convaincre de ce «projet d’avenir». Le courrier a rapidement fuité, portant le débat sur la place publique. Du coup, son homologue de Haute-Savoie, Christian Monteil, un des premiers destinataires, a été accusé d’en avoir caché l’existence. Autant dire qu’un éventuel dialogue entre les deux départements était mal engagé.

Pourtant, une rencontre à Paris des deux présidents départementaux avec la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales était prévue en ce début d’année. La création prochaine d’une «collectivité européenne d’Alsace» réunissant les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, dotée de nouvelles compétences (routes nationales, dossiers transfrontaliers, bilinguisme), avait aiguisé la curiosité des élus alpins.

La «Tribune de Genève» apprenait lundi que le président du Conseil département de la Haute-Savoie n’avait, du coup, pas l’intention de se rendre à ce rendez-vous. La méthode d’Hervé Gaymard a en effet choqué bon nombre d’élus haut-savoyards. Mais pas les régionalistes du Mouvement Région Savoie, qui militent depuis longtemps pour une Savoie unifiée, telle qu’annexée à la France en 1860.

«Contre-productif»

Lundi, lors d’une session du Conseil départemental à Annecy, certains élus ont qualifié la méthode d’Hervé Gaymard de «cavalière». Interrogé par la «Tribune de Genève», ce dernier se défend. «Cela fait dix-huit ans que les deux départements travaillent ensemble au sein du Conseil Savoie Mont-Blanc (2016), dans la continuité de l’Assemblée des Pays de Savoie (2001). Il est normal de lancer ce débat sur notre projet de territoire à l’horizon 2030. Et je souhaite qu’il s’agisse d’une collectivité à statut particulier, comme la future Alsace», explique le président du Conseil départemental de Savoie. Et puis, s’exclame-t-il, il serait «paradoxal que n’importe quel citoyen puisse s’exprimer sur les réseaux sociaux et que je ne puisse pas dire ce que je pense parce que je suis un élu!»

À Annecy, les conseillers départementaux seraient «plutôt hostiles» à cette fusion. Ils trouvent le projet «prématuré», comme l’explique Virginie Duby-Muller, élue du canton de Saint-Julien-en-Genevois, sans vouloir «fermer la porte». «En cherchant à nous forcer la main, la démarche d’Hervé Gaymard est contre-productive», estime-t-elle.

«Le Conseil Savoie Mont-Blanc gère déjà le tourisme, l’agriculture et la culture à l’échelle bidépartementale. Mais des rapprochements concernant les archives ou les services d’incendie n’ont par contre pas abouti. Et puis, ce projet nécessiterait un redécoupage cantonal avant les élections de 2021 et une consultation des deux collectivités territoriales», souligne la députée de Haute-Savoie. «Cela prend une petite année», tempère Hervé Gaymard.

Les fonds suisses

Quand Virginie Duby-Muller estime que cette fusion pourrait diluer «l’impact de la partie des fonds suisses qui vont aux départements», Hervé Gaymard rassure: «Rien ne changera.» Elle s’interroge aussi sur la logique des territoires de vie: «Dans le Chablais et le Genevois, on se sent plus proche de l’Ain et de Genève.»

Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en visite lundi à Aix-les-Bains (Savoie), était interrogé par le «Dauphiné libéré» sur ce sujet. Le patron des Républicains, volontiers provocateur, a cette fois marché sur des œufs. «S’il y a une chose que les Savoyards détestent, c’est quand quelqu’un de l’extérieur leur explique ce qu’il faut faire.»

(TDG)