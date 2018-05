Stéphane Bern à la rescousse des héritiers du château de Coppet

Après un grand article paru dans «Le Monde», le 26 mai dernier, la campagne des héritiers du château de Coppet pour défendre leur patrimoine face à la fondation qui en a l’usufruit, obtient un soutien de poids. Mercredi, l’ami des rois Stéphane Bern, qui avait tourné à Coppet un volet de son émission «Secrets d’histoire», a mis en ligne une vidéo dans laquelle il dénonce les menaces qui pèseraient sur la demeure de Mme de Staël.

Le célèbre animateur français y parle notamment d’un «projet immobilier catastrophique, comportant des blocs d’immeubles de 5 étages, qui risque d’en saccager les abords à tout jamais tout au long de l’allée célébrée par Chateaubriand dans ses Mémoires d’outre-tombe. Il ne précise pas que ces projets de développement près de la gare de Coppet, lancés il y a quelques années, sont au point mort, seront revus à la baisse et ne pourront se faire qu’à l’impulsion des propriétaires du château. Stéphane Bern critique également le fait que le parc du château, qui abritait les amours de Benjamin Constant et de Mme de Staël, est transformé l’hiver en patinoire - en fait seul le bassin du parc accueille une surface de glace provisoire, animation autorisée et appréciée par feu le comte Othenin d’Haussonville - et qu’il est question d’en faire un parc public municipal. Enfin, il relève les travaux illégaux menés par la fondation pour ouvrir le château à la visite libre du public, relayant l’affirmation des héritiers que la sécurité des collections n’est plus assurée.

Désigné par le président français Emmanuel Macron pour défendre le patrimoine en péril, Stéphane Bern lance à la fin «un cri du cœur» à l’adresse des autorités des deux pays, pour sauver ce symbole de l’amitié franco-suisse et remettre à plat la fondation en charge du lieu. (TDG)