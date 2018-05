Nyon réaménagera sa place de la Gare en 2019

«Je vais rentrer dans les annales de la politique vaudoise en vous invitant à refuser le million de francs qu’on veut m’offrir pour le chantier de la place de la Gare.» Le municipal nyonnais de l’Urbanisme, Maurice Gay, était placé dans une situation inhabituelle lundi soir. Il demandait 300'000 francs pour des aménagements provisoires pour son projet de place de la Gare. L’Indépendant Jacky Colomb a alors proposé d’augmenter l’enveloppe de 700'000 francs pour des installations définitives et une place complètement réorganisée.

«Alors que la population attend de ses autorités des améliorations en phase avec l’augmentation significative du nombre des utilisateurs des transports publics, ces dernières nous proposent des installations temporaires ludiques et décoratives», a défendu le turbulent Indépendant, qui aurait aimé la création d’une plateforme d’échange entre les trains, les bus, les taxis et la mobilité douce. Une proposition volontairement provocatrice, chiffrée au pifomètre et sans étude préalable, et destinée à démontrer les «imperfections du projet municipal».

Sa proposition a été contrée par une alliance (socialistes, Verts et PLR) qui a obtenu une majorité autour du projet municipal. Celui-ci permettra de tester les aménagements avant leur pérennisation une fois qu’ils auront donné satisfaction. Une intervention douce est prévue sur le front sud de la gare, avec l’élargissement des terrasses et des espaces publics. Le Conseil a toutefois accepté une hausse de crédit de 190'000 francs pour supprimer les rails du Nyon-Saint-Cergue, qui sont désaffectés depuis plusieurs années. (TDG)