Nyon n’aura pas sa loi antigraffitis

Des tags et des graffitis sur les murs de la vieille ville de Nyon? Pas de quoi en faire un tel fromage, ont estimé les élus, lundi, en renvoyant aussi sec un projet de règlement qui voulait les interdire et obliger les propriétaires qui en sont victimes à nettoyer leurs façades.

La commission du Conseil communal a admis qu’en vertu d’un article de la loi sur l’aménagement du territoire, «une Municipalité peut exiger la réfection extérieure et l’entretien des abords de tout bâtiment qui nuirait à l’aspect du paysage et du voisinage». D’autant plus que le Service du développement territorial (SDT) confirmait «qu’un règlement communal offrait une base légale suffisante pour restreindre la propriété privée, sous respect de l’existence d’un intérêt public et du principe de proportionnalité». Mais la commission a, à l’unanimité, estimé que l’Exécutif poussait le bouchon trop loin. Selon elle, le problème n’est pas suffisamment important – il ne touche que quelques bâtiments patrimoniaux – pour mettre en place un règlement spécifique. «Est-ce au propriétaire d’enlever ces tags alors qu’il est lui-même victime, et souvent à répétition, de citoyens qui salissent ses murs?» s’exclamait le PLR Christian Perrin.

Dans son projet de règlement, la Commune accordait 30 jours à un propriétaire pour ôter un graffiti. S’il appelait dans ce délai une entreprise externe, il pouvait demander une subvention de la Ville, d’un montant maximum de 500 francs. Si le délai était dépassé, la Municipalité pouvait exécuter les travaux de nettoyage – elle dispose d’une machine efficace – et facturer les frais au propriétaire, sans subvention. La commission s’est étonnée d’apprendre que l’employé communal n’avait passé que 10% de son temps de travail à enlever, en 2018, les 130 graffitis ou tags qui ornaient murs, coffrets électriques et bancs, pour un coût de seulement 20'000 francs. Enfin, les élus n’ont pas voulu d’un règlement qui interdirait toute forme d’expression d’un art de rue. Ils ont finalement refusé d’entrer en matière par 57 voix contre 7 et 10 abstentions.

«Nous voulions avoir un instrument, car le droit ne nous permet pas d’intervenir sur des façades privées, comme les vieilles murailles», a regretté la municipale de la Police, Roxane Faraut Linares. Elle n’était pas seule à vouloir traquer le tag. L’an dernier à Yverdon, l’Exécutif a enjoint une douzaine de propriétaires du centre-ville à nettoyer les tags, sous peine de le faire à leur place et à leurs frais. À Lausanne, on les invite à recourir aux services de nettoyage communaux en souscrivant un abonnement.