Nyon: deux impasses vertes au lieu d'une route de transit

Sur la carte, c’est une route qui file droit de la route de Divonne à l’avenue Alfred Cortot et qui aurait pu être un nouvel axe routier transversal dans les hauts de Nyon. Mais sur le terrain, ce seront deux chemins en impasse, celui des Saules, desserte pour le nouveau quartier des Jardins du Couchant, et celui du Couchant, desserte pour l’école du même nom.

Fidèle à sa politique en faveur de la mobilité douce et du bien vivre ensemble, la Municipalité entend transformer chaque portion de chemin en zone de rencontre pour habitants et écoliers, avec au milieu, un parc longitudinal où les véhicules, sauf les vélos, seront interdits.

Cette aire d’environ 90 mètres de longueur sera traversée par un sentier sinueux et plantée d’arbres indigènes avec bancs courbes, table de pique-nique, gradins et fontaine à boire. Des engins de fitness pour l’extérieur compléteront cet aménagement, dans ce quartier qui compte déjà terrain multisport, terrain de football et salles de gymnastique.

La portion chemin des Saules permettra un accès automobile au quartier, mais celle du Couchant sera limitée aux riverains et aux ayants droit durant la journée, histoire d’éviter que les parents d’élèves ne squattent ce chemin pour y déposer leur progéniture. Des places de dépose minute ont d’ailleurs été aménagées dans ce but au nord de l’école, du côté de la route des Tattes-d’Oie. (TDG)