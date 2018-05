Mies et Tannay voteront sur un port à taille humaine

En 2015, deux tiers des habitants de Tannay balayaient un projet d’agrandissement du port, après une campagne référendaire qui avait dérapé vers des insultes et même des menaces de mort vis-à-vis du principal opposant. L’ouvrage prévu devait permettre de passer de 55 à 269 places d’amarrage, l’ensemble, devisé à quelque 12 millions de francs, étant entièrement financé par une coopérative de navigateurs. Mais le projet, jugé pharaonique et portant atteinte au paysage, a passé à la trappe.

Revenir avec un nouveau projet à peine trois ans après est une gageure, d’autant plus que ce sera la 20e tentative de rénover un port qui en a grandement besoin. Mais la démarche a été initiée par un ancien opposant devenu entre-temps municipal à Tannay. Nathan Finkelstein estimait en effet qu’il fallait revenir à la charge rapidement, avec un projet plus modeste et mieux intégré aux rives. C’est pourquoi les autorités de Mies et de Tannay ont décidé de se mettre ensemble pour concevoir un réaménagement complet des rives du lac, aussi bien terrestre que lacustre, et de consulter leur population sur la création optionnelle d’un nouveau port, vote qui aura lieu le 10 juin prochain (lire ci-dessous).

Un port autofinancé

Lors de séances d’information organisée tant à Mies qu’à Tannay, en début de semaine, les habitants ont découvert les esquisses de ce futur port. «Il a été dimensionné à 125 places + 5 places visiteurs, en fonction des besoins des deux communes et d’une meilleure intégration paysagère», explique le municipal de Mies Guy Dériaz, cheville ouvrière avec son collègue Nathan Finkelstein et un groupe de travail intercommunal, du concept des rives. Cela représente la somme des 55 places occupées actuellement par des bateaux à moteur, des 30 places à la bouée pour des voiliers, et une liste d’attente d’une quarantaine de personnes habitant à Mies et à Tannay.

Car le futur port ne sera plus géré par une coopérative, mais par une entente intercommunale et réservé aux contribuables des deux villages. Comme le précédent projet, il ne devrait pas peser sur les finances communales. Comme le précisait le municipal de Tannay Guy van Gelder, il sera autofinancé par les locataires, le prix de la place d’amarrage restant dans la moyenne de ce qui est pratiqué dans les ports de la région.

La réalisation du port est estimée à 6,8 millions de francs, mais les charges totales à amortir sur 50 ans s’élèveraient à quelque 13 millions. Sachant qu’une simple rénovation pour désensabler le port actuel coûterait au moins 2 millions de francs, entièrement à charge de la commune de Tannay, cette solution a été plutôt bien accueillie par les habitants qui se sont déplacés en masse aux séances d’information.

La plage aux habitants du lieu

«Nous proposons cette fois un port à taille humaine, qui préserve l’environnement et le caractère bucolique des lieux et de sa buvette», estime Pierre-Alain Schmidt, syndic de Mies. Même les anciens opposants, à qui le projet a été présenté, semblent prêts à entrer en matière. Apparemment, le concept d’aménagement des rives a reçu un bon écho. C’est que le projet, élaboré en trois étapes, vise avant tout à redonner la plage, occupée jusqu’à octobre dernier par un camping, aux habitants du lieu.

Outre la buvette, qui a été rénovée et sera dotée bientôt d’une nouvelle cuisine, le futur parc sera doté de terrains de pétanque, de beachvolley, d’un espace de jeu pour les enfants et d’une grève donnant accès au lac. Dans une deuxième phase, il s’agira de rénover le chantier naval Sartorio, l’idée étant d’en faire un pôle nautique. «Nous avons sept à huit repreneurs potentiels auxquels nous avons donné un cahier des charges pour élaborer un projet», précise Guy Dériaz. Juste à côté, les autorités prévoient de mettre au jour et renaturer l’embouchure du Torry, du lac jusqu’à 30 mètres au nord de la route Suisse. (TDG)