Masqués et armés pour voler du cannabis légal

«Maître, que votre client joue l’imbécile, je veux bien. Mais faut pas pousser!» s’énerve le président. Ambiance tendue, mardi, au Tribunal correctionnel à Nyon. Sur le banc des accusés, tenus à l’œil par quatre gendarmes, comparaissent deux jeunes hommes jugés pour un coup foireux peu ordinaire.

Il est reproché à ces ressortissants respectivement du Kosovo et de Turquie de s’être introduits, une nuit de mars 2017, chez un particulier pour le neutraliser et lui voler un stock de cannabis légal destiné à un commerce. Le duo nie toute implication, en dépit d’indices qui les accablent et mettent à cran le tribunal et le ministère public.

La victime raconte: «Mon alarme à infrarouge s’est déclenchée. Puis il y a eu un bruit suspect. Alors j’ai posé vers mon local, sur la dernière marche de l’escalier, une camera vidéo sans fil. Elle m’a montré sur mon PC que des hommes masqués, armés d’un pistolet et d’un gros tube en plastique noir approchaient. J’ai transmis aussitôt cela par e-mail à la police».

Les malfrats ont décampé dès qu’ils ont aperçu la caméra sur l’escalier. Sur place, les forces de l’ordre sortent le grand jeu. Les policiers découvrent un pistolet à gaz jeté au bord de la route ainsi qu’une lampe de poche. À quelques centaines de mètres de là, ils interpellent un trio en voiture. L’un des trois s’évapore dans la nature, les deux autres sont arrêtés et placés en préventive.

– Comment expliquez-vous votre présence dans le secteur, demande le juge.

– On attendait l’ouverture de la boulangerie voisine pour acheter des croissants.

– Il y avait votre ADN sur le pistolet…

– J’ai dû toucher cette arme une fois qu’on me l’a prêtée pour tirer dans la forêt.

– Et aussi sur la lampe de poche…

– Quelqu’un a pu toucher quelque chose que j’avais déjà touché.

– Les personnes sur la vidéo ont la même silhouette que vous. Et on voit un gilet ressemblant au vôtre.

– C’est pas nous.

– Et le gros tube, comme celui de la vidéo, qu’on a trouvé dans voiture?

– …

La procureure Sophie Koehli a requis respectivement 30 et 48 mois ferme pour tentative de brigandage contre ces deux récidivistes. Ainsi qu’une expulsion de 8 ans du territoire suisse. Verdict prochainement. (TDG)