Mais d'où vient cette forte odeur de brûlé?

«Vous sentez cette odeur de brulé?» Jeudi soir, le Service d'incendie et de secours (SIS) a reçu une cinquantaine d'appels d'habitants de la région de Thônex et Chêne-Bourg concernant une forte odeur de fumée dans l'air, rapporte le site de 20 Minutes. Pourtant, nul incendie d'importance signalé dans la région. C'est de l'autre côté de la frontière qu'il faut se rendre pour trouver la source de ce dérangement olfactif. Et plus précisément à Scientrier, non loin d'Annemasse.

Jeudi matin, un incendie s'est déclaré dans un hangar agricole, signalait Le Dauphiné. Une cinquantaine de pompiers venant notamment d'Annemasse, de Marignier, de Cruseilles de Bonneville et de la Roche-sur-Foron, ont été mobilisés pour lutter contre le sinistre. Quatre vaches ont péri dans les flammes. Plus d'une cinquantaine d'autres ont pu être sauvées.

Le feu a détruit d'importantes quantités de foin, dégageant une forte fumée qui a été portée par le vent sur plusieurs kilomètres à la ronde, jusqu'à Genève. Vendredi matin, les pompiers poursuivaient leur travail de vielle sur place.