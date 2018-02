Les places de la Gare et du Château de Nyon se referont une beauté

De l’art sur la place publique

L’intervention est tout sauf anodine. Sur un budget de 686 000 francs pour aménager les deux places, 100 000 francs sont dédiés à l’art. «C’est une politique nouvelle dans un milieu urbain, insiste Fabienne Freymond Cantone, en charge de la culture à la Municipalité. L’idée est d’apporter une âme supplémentaire et un peu de poésie à des endroits emblématiques de la ville, mais aussi la culture pour tous dans les espaces publiques.»



Les auteurs de cet art intégré doivent jouer avec la contrainte de la solidité pour durer. Aux quatre coins de la place du Château, la designer Camille Scherrer a imaginé une centaine de formes florales blanches, entre le papillon et les feuilles d’arbre, qui sembleront tomber doucement. Elles seront éclairées la nuit.

A la place de la Gare, ce sont des arcs, des appuis et des paravents rappelant la forme des portes de la gare qui seront installés. De couleurs différentes et dans des tons vifs, ils sont nés dans l’esprit de l’artiste contemporaine Delphine Coindet.