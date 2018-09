Les commerçants de Nyon ont tenté de sauver la Schubertiade

Les commerçants du centre-ville de Nyon sont les grands perdants de refus du crédit nécessaire à l’organisation de la Schubertiade en septembre 2019. La Municipalité leur avait promis de pouvoir ouvrir plus largement le week-end de festivité, y compris le dimanche. Avec les 10 000 à 15 000 visiteurs attendus en deux jours, les affaires promettaient d’être bonnes alors que le petit commerce traverse une période difficile. «Nous étions prêts à nous impliquer activement durant la manifestation, souligne Marisa Benedetto, présidente de la Société industrielle et commerciale de Nyon (SIC). Nous sommes donc très déçus de la décision politique.»

Durant la semaine qui a suivi la décision du Conseil communal, des solutions diverses ont été dessinées pour pallier la rigueur financière décidée par le Conseil communal. «La SIC a essayé de trouver un financement alternatif, mais cette solution était trop compliquée à mettre en place pour un comité bénévole qui est déjà très occupé par l’organisation du marché d’automne et celui de Noël», regrette la présidente.

Dans les bistrots comme sur les réseaux sociaux, un plan B est très souvent revenu: la reprise de l’organisation de la Schubertiade par Paléo. Il faut avouer qu’en la matière, les compétences du festival nyonnais ne sont plus à démontrer. Par contre, un autre problème le rend irréaliste. Une telle éventualité aurait causé un conflit d’intérêts pour Daniel Rossellat, syndic de Nyon et président du Paléo. «En plus, le calendrier était défavorable, note l’homme fort de l’Asse. La préparation de la Schubertiade, durant l’été, correspond à une période très chargée pour le festival. Il y a la manifestation, son démontage et ensuite toute une période d’analyse et de débriefing de l’édition de l’année.»

Autant dire que la Schubertiade n’aura pas lieu en 2019 à Nyon. «Si le crédit avait été revu à la baisse, il aurait peut-être été possible de trouver de trouver l’argent manquant, note encore Daniel Rossellat. Mais le refus rend cette tâche trop difficile.» (TDG)