Les automobilistes du Genevois français invités à tester leurs courts trajets à vélo

Afin de favoriser la mobilité douce, pendant les mois de septembre et d'octobre, les ha­bi­tants de la Com­mu­nauté de com­munes du Ge­ne­vois (17 communes françaises aux portes de Genève) pour­ront tes­ter leurs tra­jets au dé­part de Saint-Ju­lien-en-Ge­ne­vois, gra­tui­te­ment ou à coût ré­duit, via le prêt ou la lo­ca­tion de vélos clas­siques ou à as­sis­tance élec­trique, rapporte le «Dauphiné Libéré».

C'est la Com­mu­nauté de com­munes du Ge­ne­vois qui a lancé cette opé­ra­tion baptisée «Ge­ne­vois Roule» en par­te­na­riat avec «Ge­nè­ve­roule» et «Trait d’union». Le site de la collectivité ajoute que 50% des déplacements effectués en voiture font moins de 3km et sont donc tout à fait envisageables à vélo! Le site indique aussi que pour la durée de cette expérience, le sta­tion­ne­ment des vé­hi­cules automobiles des per­sonnes sera gra­tuit pen­dant la durée du prêt.

Le quotidien français précise que pour un vélo clas­sique, le prêt sera gra­tuit pen­dant une jour­née, puis qu'il fau­dra s’ac­quit­ter de 2 € par heure sup­plé­men­taire (cau­tion et pièce d’iden­tité obli­ga­toires) tandis que pour le vélo à as­sis­tance élec­trique, le prêt sera gra­tuit pen­dant une jour­née, puis qu'il sera de 5 € par heure sup­plé­men­taire (cau­tion et pièce d’iden­tité obli­ga­toires). Le prêt d’un vélo à as­sis­tance élec­trique le sa­medi soir (entre 19 heures et 19 h 30) est également possible pour un di­manche d’uti­li­sa­tion gra­tuit.

Les de­mandes se­ront re­çues du lundi 2 sep­tembre au sa­medi 26 oc­tobre du lundi au sa­medi de 7 heures à 10 heures et de 16 heures à 19 h 30, place du Gé­né­ral-de-Gaulle à Saint-Ju­lien-en-Genevois.