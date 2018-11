Les actions des «gilets jaunes» prévues à Annemasse

Les blocages en Haute-Savoie

Vendredi, la préfecture de Haute-Savoie a transmis la liste opérations de filtrage et de distribution de tracts qui se sont déclarées auprès des autorités.



À Annemasse, après un rassemblement sur le parking du Château Rouge, les gilets jaunes se disperseront sur quatre lieux: au centre ville d’Étrembières, au centre de Ville-la-Grand, au carrefour Pizz, à Arthaz Pont-Notre-Dame, et face à l’Intermarché Vétraz-Monthoux.



À Annecy, les manifestants se retrouveront au rond-point des Marquisats, à celui du tennis d’Albigny (Annecy-le-Vieux), au rond-point de la Mouette (Seynod) et au carrefour du Madigan’s et du super U (Pringy). Un rassemblement aura également lieu à 8h30 à la place des Romains et un cortège partira de la place Saint-François de Menthon à partir de 14h pour arriver à la préfecture à 16h, après un passage dans la rue Carnot et le Paquier.



Une opération escargot est annoncée entre Nangy et la Roche-sur-Foron à partir de 8h30.



Enfin, des manifestations auront aussi lieu à Cruseilles, Villy-le-Pelloux et

Allonzier la-Caille, sur les communes de Sallanches et Passy autour du viaduc des Egratz et à Anthy-sur-Léman.



Pour des informations en temps réél, rendez-vous sur le site des «gilets jaunes» blocage17novembre.com ainsi que sur leur compte Twitter @_Gilets_Jaunes_



