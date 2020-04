Le prix du mazout est en chute libre

Après les pâtes, le stock de mazout? Les prix du fioul sont en chute libre en raison des tensions géopolitiques mais surtout de la crise sanitaire qui pourrait entraîner une récession violente. Le monde regorge d’or noir. L’offre est abondante et la demande s’assèche. Donc, les prix s’affolent. Et les propriétaires profitent de l’aubaine pour remplir leurs cuves.

Grégoire Bosson sort sa calculette. En un an, le prix du mazout est passé de 90 francs à près de 68 francs les 100 litres ces jours. Soit environ 24% de baisse. Et la chute, de fin janvier à début avril, est encore plus impressionnante puisqu’elle s’est déroulée en deux gros mois: de 82 francs à 68 francs, soit 17% en moins. Ces estimations de prix se rapportent à une commande de 3000 litres, ce qui correspond à la quantité nécessaire pour remplir la cuve d’une villa moyenne.

Dans ces conditions, le téléphone ne cesse de sonner chez Bosson Combustibles ou auprès des autres entreprises de livraison de mazout. Et il n’est pas rare que des propriétaires passent une commande même si leurs cuves ne sont pas vides. Selon les professionnels du secteur, l’achat s’effectue communément quand il reste encore 10 à 20% de produit dans la citerne. Mais la crainte que la pandémie s’installe et dégénère en crise économique conduit des propriétaires à ne plus attendre avant de faire le plein.

La bestiole s’est aussi invitée dans ces opérations. «Nous intervenons avec un maximum de précautions, détaille Grégoire Bosson. Nos chauffeurs évitent de croiser les clients dans l’escalier. Nous les avertissons en amont afin qu’ils ouvrent toutes les portes et facilitent l’accès aux cuves.»

Avantage de ces remplissages: les propriétaires ou les locataires sont chez eux. Les pétroliers ne doivent pas courir derrière un concierge ou un trousseau de clés. Avec le confinement, de nombreux propriétaires sont allés faire un tour dans leur local de chauffage. En plus du rangement de la cave, ils en ont profité pour jeter un coup d’œil à la chaudière et au brûleur. C’est toujours plus intéressant que de compter les mouches.

Inutile, pourtant, de se stresser. À en croire les experts du secteur, rien n’indique que les prix vont grimper dans les semaines ou mois à venir, bien au contraire.

Lundi, le cours du pétrole a encore chuté, en écho avec l’annonce d’un report d’une réunion entre pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), dont les États-Unis, nouvel acteur de poids, ne font pas partie. Donald Trump, de son côté, a bombé le torse, menaçant d’introduire des tarifs douaniers sur les produits pétroliers dans l’espoir de faire remonter les cours. Tant que la crise sanitaire n’aura pas montré des signes plus encourageants, les produits pétroliers vont rester bon marché. Ici, on attend le pic de la pandémie, là on espère le creux des prix du baril.

Pendant que les grands du monde s’entre-déchirent, les locataires genevois pourront-ils espérer des ristournes sur leurs charges de chauffage, cet automne? Peut-être. Mais de manière secondaire: la chute des prix du mazout est intervenue tard, alors que le printemps s’est déjà installé et que le chauffage est en train d’être coupé.

L’essence est aussi en baisse dans les stations-service

En trois mois, le prix de l’essence a diminué de 7% à Genève. C’est très peu en regard des cours du pétrole, qui se sont écroulés, eux, de 48% entre janvier et avril. À la pompe, un pointage ce week-end et lundi auprès d’une dizaine de stations-service genevoises débouche sur un prix moyen de 1,48 franc le litre de sans-plomb 95, avec une fourchette comprise entre 1,45 franc à Perly ou Vernier et 1,53 franc à Bellevue. En France voisine, région plus chère, il faut compter aux alentours de 1,50 franc. En raison de la crise sanitaire et des difficultés à traverser la frontière, les achats d’essence par les résidents français ont fortement diminué.

Selon Avenergy, qui regroupe une trentaine d’enseignes en Suisse, un litre de sans-plomb coûtait 1,67 franc en avril 2019 et 1,59 franc en février dernier. La baisse a donc représenté 11% en un an et 7% en trois mois. La société pétrolière rappelle que les taxes, surtaxes et redevances helvétiques sur l’importation «enchérissent l’essence d’environ 73 centimes par litre». Sans compter une TVA de 7,7%. La baisse des prix des produits pétroliers aura donc aussi une incidence sur les finances publiques, en particulier celles de la Confédération.

Avenergy souligne aussi que les distributeurs supportent des frais généraux, allant des coûts de stockage à ceux de transport dans des camions sophistiqués, de logistique, de marketing, l’amortissement financier des stations-service ou encore les coûts liés aux protocoles légaux. Sans oublier les salaires de leurs employés. Afin d’augmenter leur rentabilité, les exploitants de stations-service tentent de proposer toutes sortes d’articles n’ayant parfois qu’un lointain lien avec le monde de l’automobile.

Mais cette branche de l’économie reste encore peu transparente sur le détail de ses frais, en raison notamment de la vive concurrence à laquelle se livrent les marques pétrolières. Les gérants de stations s’espionnent souvent afin d’ajuster leurs prix. Entre Meyrin, Vernier et Onex, quatre sociétés proposaient ainsi dimanche quatre prix différents. Idem route de Thonon lundi, avec un écart de deux centimes par litre entre deux stations rivales.