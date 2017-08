Le nouveau collège de Nyon sera juste fini pour la rentrée

111 millions, c’est la somme que la Ville de Nyon a décidé d’investir pour la construction de trois centres scolaires. Débloqués entre 2014 et 2015, ces crédits sont les plus importants que le Conseil communal ait jamais votés. S’il a fallu faire avancer ces projets au pas de charge, la mission est en bonne voie d’être accomplie: l’Ecole de Marens a ouvert en août 2016; le Collège du Couchant sera juste terminé pour accueillir ses premiers élèves lundi prochain; et le grand complexe du Cossy sera prêt pour la rentrée 2018.

Municipal responsable des Bâtiments, Claude Uldry reconnaît que le timing est serré pour achever les travaux au nouveau Collège du Couchant. «Ce sera un peu stress pour les enseignants qui emménagent ce mercredi», confirme sa collègue, Stéphanie Schmutz, en charge de l’Enfance et de la Cohésion sociale. Mais tous deux se réjouissent de pouvoir leur fournir un si bel outil.

Inondations malvenues

Dix-huit classes sur vingt-quatre seront utilisées dans un premier temps. Et l’école comprendra une nouvelle Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) de 60 places, en plus de l’UAPE existante du Cercle Magique (40 places). En revanche, les inondations de juin ont retardé la mise à disposition de la salle de gymnastique ainsi que des locaux pour l’Ecole de Musique et pour le Centre de psychologie, psychomotricité et logopédie. Ces espaces ne seront disponibles qu’après les vacances d’octobre.

Des projets scolaires d’une telle ampleur n’ont naturellement pas été conçus sans que les autorités n’aient préalablement élaboré des projections concernant la croissance de la population à Nyon. De 19 380 en 2012, la population devrait passer à 22 000 habitants en 2020 puis à 28 000 en 2030. Dès lors, ce ne sont pas moins de 450 nouveaux élèves qui sont attendus en 2020 et 1000 en 2030. Ces projections ont permis la planification des infrastructures: 65 classes supplémentaires, 300 places en UAPE, quatre nouvelles salles de gymnastique, une nouvelle piscine couverte, plus des rénovations dans six écoles, trois salles de sport et à la piscine du Rocher.

«La Municipalité de la précédente législature a su réagir au bon moment, remarque Claude Uldry, qui en faisait partie. Je n’aimerais pas être à Vevey, où des oppositions bloquent encore les projets. Ces gros chantiers ont généré des bouleversements dans les habitudes. Mais quand le complexe du Cossy sera fini, j’espère que l’impact sera positif dans la population.»

Piscine ouverte en février

Aujourd’hui déjà, le municipal peut assurer que le complexe scolaire en construction au nord de la ville sera entièrement terminé à temps. «La rentrée 2018 au Cossy sera plus confortable que cette année au Couchant. La piscine sera même déjà disponible au mois de février.» Rappelons que ce projet à 69 millions de francs comprend un collège de 24 salles de classe, une UAPE de 96 places, un restaurant scolaire, une salle omnisports triple avec des gradins pour 700 spectateurs et une piscine couverte avec un bassin de 25 mètres, qui sera aussi ouverte au public.

Comme annoncé dans la planification, le Conseil communal devra encore donner son accord à de nouvelles dépenses. Cette année, deux préavis lui seront soumis pour financer de grosses rénovations au Centre sportif du Rocher (piscine et salles de sport) et à l’école du centre-ville, en face du temple. «Nous aimerions conserver douze classes dans cet ancien bâtiment très apprécié des Nyonnais», précise le municipal Claude Uldry. (TDG)