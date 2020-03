Le maire de Saint-Julien instaure un couvre-feu nocturne

De nombreuses villes ont mis en place un couvre-feu ces derniers jours. Au tour de Saint-Julien-en-Genevois de leur embrayer le pas, rapporte «Le Messager.» Hormis le personnel soignant et les forces de sécurité, plus personne ne peut se déplacer dans la ville de 21h à 5h du matin. Dans une vidéo postée sur la page Facebook de la commune, le premier magistrat appelle chacun de ses administrés à respecter le confinement le plus strict afin de limiter la propagation de l’épidémie, alors que certains prennent toujours la mesure un peu trop à la légère.

«La situation s’aggrave»

Antoine Vielliard fait également le point sur la pandémie dans sa ville. «L’hôpital a eu le temps de se préparer. Néanmoins, la situation s’aggrave. Le nombre d’arrivées augmente. Le meilleur service que l’on puisse rendre au personnel soignant, c’est de rester chez soi. Profitons de ce temps pour se ressourcer et pour nous préparer à la sortie de crise dans quelques semaines», déclare-t-il, s’engageant à communiquer régulièrement à ce sujet.