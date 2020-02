Le château de Coppet ne fleurira pas cette année

Jardins en fête est un événement très prisé, puisqu’il attire chaque printemps des milliers de visiteurs. Pour sa centaine d’exposants mais aussi pour son cadre, puisque ce comptoir dédié aux plantes et à l’art du jardin se déroule dans le parc du château de Coppet. Or la quinzième édition, prévue du 8 au 10 mai 2020, n’aura pas lieu. Parce que son organisation est en pleine... réorganisation, affirme sa responsable, Florence Mottu Del Rizzo, au journal «La Côte».

Fondé par Viviane Cagneux et Françoise Mottu-Bonna, Jardins en fête occupait au début le parc, mais aussi le verger du château, situé de l’autre côté de la route. En 2015, la manifestation s’est recentrée sur le parc et, l’an dernier, les exposants étaient moins nombreux. Une occasion pour le comité de réinventer ce rendez-vous et de renouveler les exposants.

Apparemment, le temps n’a pas suffi, ce qui a conduit à l’annulation de cette édition. «Il y a eu 7500 visiteurs l’an dernier, et cette manifestation est importante pour notre commune. L’édition 2021 aura tout notre soutien», affirme le municipal de la Culture, Thomas Marchand.