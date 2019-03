Le Théâtre de Terre Sainte prépare sa mue

Fatigué, le comité de bénévoles qui montait depuis vingt-six ans une saison de spectacles au Théâtre de Terre Sainte, à Coppet, annonçait en novembre dernier qu’il prenait sa retraite. Coup dur pour les 700 abonnés de cette salle de 350 places, où la comédie de boulevard régnait en maître. Les communes de la région qui subventionnent l’institution se sont donc mobilisées pour trouver un repreneur.

Une commission formée d’élus mais aussi de Marie-Claire Mermoud, directrice du Casino de Rolle, et de Pierre-Étienne Gschwind, directeur du Collège de Terre Sainte, a choisi de confier à Evento, association responsable du programme humour du Théâtre de Grand-Champ, à Gland, la composition d’une nouvelle saison. «Notre souhait est de maintenir un programme de qualité et l’esprit qui a fait son succès. Mais nous voulons l’ouvrir à la musique, à des spectacles romands et accessibles aux écoles», explique Gérard Produit, syndic de Coppet. Un exercice de transition délicat, car il s’agira de rajeunir quelque peu le public sans perdre les fidèles amateurs de boulevard parisien.

Patron d’Evento, Patrick Messmer a relevé le défi en proposant un programme diversifié, mais où l’humour garde la part du lion. Il frappera les trois coups les 18 et 19 mai, avec le nouveau spectacle de Marie-Thérèse Porchet sur la Fête des Vignerons. Suivront dès l’automne huit spectacles joués chacun trois soirs: il y aura les sketches musicaux de Christelle Chollet, les questions existentielles de l’humoriste Yann Marguet, Francis Huster pour raconter Molière (il rencontrera à cette occasion les élèves de Terre Sainte), les humoristes Pierric Tenthorey, Blaise Bersinger et Nathanaël Rochat, ainsi que Thomas Wiesel en fin de saison.

Du théâtre aussi, avec «Le sommelier», la suite du spectacle «Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus», et une pièce à ne pas rater, «Edmond», racontant la création de Cyrano de Bergerac, qui a été distinguée par 5 Molières en 2017. L’abonnement restera à 390 francs, mais les places seront numérotées.

www.evento-spectacle.ch

(TDG)