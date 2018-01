L'hôte Airbnb avait installé des caméras face au lit et à la douche

C'est un groupe de sept amis qui a découvert le pot aux roses. Selon le récit du Dauphiné Libéré, ils avaient choisi de passer le Nouvel-An à Annecy et avaient donc loué un appartement dans les environs, à Cran-Gevrier, sur la plateforme Airbnb.

Durant leur séjour sur place, quelle ne fut pas leur surprise en découvrant un étrange radio-réveil disposé dans la salle de bains, face à la douche. L'appareil comprenait en effet un objectif ainsi qu'un emplacement permettant d'insérer une carte mémoire. Le groupe débranche immédiatement ce radio-réveil fort suspect ainsi que son homologue situé dans la chambre, face au lit.

Le quotidien régional rapporte que le propriétaire de l’appartement, ne pouvant plus visionner les images sur son smartphone, a paniqué et a tenté de se justifier auprès de ses victimes. En vain.

Selon 20 minutes, le «voyeur» a été placé en garde à vue. Cet homme de 45 ans, cadre informaticien, a reconnu les faits. Il loue ce logement depuis trois ans et a accueilli environ 90 clients en 2016. La peine encourue est d'un an d'emprisonnement, assorti d'une amende ainsi que des dommages et intérêts à chaque victime. Sans compter le remboursement des loyers perçus. (TDG)