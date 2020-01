L'ex-recruteur d'un djihadiste suisse jugé aux Assises à Paris

La Cour d'Assises de Paris juge à partir d'aujourd'hui un homme de 35 ans, qui a grandi à Thonon-les-Bains, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, financement du terrorisme et direction d'un groupe terroriste.

Il a notamment recruté un jeune Vaudois d'origine algérienne, âgé de 25 ans, connu sous son nom de combattant, Abu Suleiman Al-Swisri. Ce combattant suisse est parti pour la Syrie en octobre 2014 et s'y trouverait toujours. Selon la mère, son fils aurait été victime d'un lavage de cerveau de la part des extrémistes. Mourad Fares a aussi recruté une dizaine de jeunes de Strasbourg dont un des tueurs du Bataclan.

«Issu d'une famille marocaine, le jeune Mourad a fait un brillant parcours scolaire à Thonon-les-Bains, décrochant un Bac S avec mention. C'est après un pèlerinage à la Mecque qu'il se radicalise et réalise des vidéos de propagande», rapporte «Le Messager». Après un passage à Lyon, il revient chez ses parents en Haute-Savoie et part sans prévenir en Syrie. Il rejoint le groupe État islamique, puis la branche syrienne d'Al Qaida, Jabhat al-Nosra. Il a été interpellé en août 2014 à Istanbul et extradé en France. Il risque vingt ans de réclusion criminelle.